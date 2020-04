Espanya rep 1 milió de test ràpid que no podran substituir les proves de PCR i els utilitzarà a hospitals i residències

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha explicat que l'Estat espanyol ha rebut un milió de tests ràpids que tenen una sensibilitat del 64% amb pacients que acaben d'iniciar els símptomes del coronavirus i del 80% a partir dels set dies d'infecció. Illa ha dit que, seguint les recomanacions de l'Institut Carlos III, només s'utilitzaran com a "complement" als test de diagnòstic PCR i no podran substituir aquest tipus de prova. Els utilitzaran en "accions de cribatge ràpid en entorns de prevalença de la malaltia alta", és a dir, a "hospitals i residències de gent gran". Aquest milió de test rebuts de la Xina són de "diagnòstic ràpid d'anticossos", segons ha concretat Illa aquest dijous durant la compareixença al Congrés.

Illa ha assegurat que l'ús d'aquests tests ràpids, encara que no poden substituir completament les proves de PCR analitzades als laboratoris, sí serviran per augmentar entre un 40 i un 60% la capacitat de fer PCR i "estalviar esforços".

"Serveixen segur per una cosa", ha afirmat, i és per fer un "cribatge ràpid" en "entorns de prevalença alta". "Si dona positiu, és segur que es té la malaltia. Si dona negatiu, en funció de la sensibilitat pot ser o no", ha apuntat. Els negatius s'hauran de confirmar amb les proves PCR.

Illa ha explicat que podrien tenir un segon ús, que encara s'ha de confirmar, com a "test d'immunitat en una fase de desescalada de la malaltia". "Cap país els està utilitzant d'una forma diferent", ha dit, i ha explicat que estan acordant un manual d'ús amb les autonomies.



Pendents de repartir



El ministre de Sanitat ha dit que els tests ràpids de què ja disposa -més d'un milió- encara estan pendents de repartir a les Comunitats Autònomes perquè primer els han volgut verificar. "Hem anat tan ràpid com hem pogut sense perdre seguretat", ha dit, i ha argumentat que el mercat està "completament desajustat" i hi ha "problemes logístics importants".



"Multiplicar per molt" les PCR



Illa ha explicat que falten kits d'extracció de PCR. "Se n'han de fer més", ha reconegut. Illa ha explicat que han adquirit quatre robots, que estaran operatius en 10-15 dies per permetre saltar aquesta part del procediment i augmentar en 10.000 la capacitat, i estan en un procés d'homologació de tres fabricants més també per incrementar-la.

El ministre de Sanitat ha dit que cal seguir augmentant el nombre de proves PCR que es fan pel seu "grau de fiabilitat altíssim". Illa ha confiat que amb aquests passos per augmentar el nombre de kits podran "multiplicar per molt" les PCR diàries -ara són unes 15.000-20.000- en "pocs dies".