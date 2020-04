Illa diu que les dades constaten la fase "d'estabilització" i espera que aquesta setmana es confirmi "l'alentiment"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, assegura que les últimes dades d'afectats i víctimes de coronavirus constaten que Espanya es troba en una "fase d'estabilització" de la malaltia i espera que aquesta setmana es confirmi la "d'alentiment". Durant una roda de premsa, Illa ha assegurat que s'han reduït tots els percentatges, especialment els de nous contagis i d'ingressos en UCI i que, "amb tota la prudència" l'objectiu és aconseguir arribar en els propers dies en aquesta nova fase. En aquest sentit, ha assegurat que les mesures de confinament esta funcionant. D'altra banda, El govern espanyol ja ha distribuït 15 milions de mascaretes i 16 de guants entre les comunitats autònomes, 2,3 dels quals a Catalunya.

"Les dades confirmen que les mesures adoptades pel govern estan funcionant", ha assegurat el ministre. Illa ha dit que les xifres confirmen la fase de d'estabilització, anunciada ahir, i espera que durant aquesta setmana comencin a experimentar un alentiment. El ministre ha reiterat, però, que continua essent una setmana "complicada" i que encara "estem en la primera etapa".

Més material mèdic

D'altra banda, ha anunciat que des del 10 de març i fins ahir s'han repartit 32,7 milions d'unitats de material mèdic de protecció. D'aquests, 15 milions són mascaretes i 16 guants. En les últimes 48 hores, a més, el repartiment s'ha accelerat amb més de 5 milions d'unitats.

A banda, de Catalunya, la comunitat de Madrid n'ha rebut 4,3 milions i Andalusia 1,5 milions. Fins ahir, també s'han distribuït 16,3 milions de guants de nitril, 135.191 ulleres, 77.624 bates d'un sol ús, 83.938 vestits de busseig i 408.371 unitats d'altres materials com fundes pels peus, davantals, protectors de mànigues i gorres.

A aquest material s'hi afegeixen 141.800 unitats de solucions hidroalcohòliques, 106 dispositius de ventilació mecànica invasiva i 640 ventiladors no invasius.





El Govern demana "no baixar la guàrdia" amb les possibles dades "optimistes" dels propers dies sobre el coronavirus

Per altra banda, la portaveu del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, ha demanat "no baixar la guàrdia" amb les possibles dades "optimistes" dels propers dies sobre l'evolució del coronavirus. Durant la roda de premsa telemàtica d'aquest dimecres al migdia, la consellera de Presidència ha insistit en la importància i necessitat del confinament total, encara que les dades que arribin properament "puguin semblar optimistes". Budó ha recordat que, a Itàlia, la gent es va confiar en rebre dades positives, fet que va portar un "efecte rebot" que va provocar un augment d'infeccions per la covid-19. "No caiguem en el mateix error que a Itàlia, siguem conscients que encara queda molta feina a fer", ha insistit la portaveu.