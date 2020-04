El govern espanyol destina 15 MEUR en ajudes a les televisions privades en plena crisi del coronavirus

El govern espanyol destina 15 MEUR en ajudes a les televisions privades d'àmbit estatal en plena crisi del coronavirus. Segons ha avançat Vox Populi, la mesura s'inclou al decret de mesures econòmiques complementàries aprovat aquest dimarts al Consell de Ministres i es justifica com una "compensació temporal" derivada de les despeses de mantenir "durant un termini de sis mesos determinats percentatges de cobertura poblacional obligatòria". El BOE detalla que s'establirà un instrument que "reguli" la compensació de costos on es definiran les actuacions que es podran finançar, els objectes de finançament, les condicions i el procediment per materialitzar-les, a més de concretar els beneficiaris.

L'executiu argumenta que les empreses que fan serveis audiovisuals, especialment les que emeten en obert, es troben en una situació "paradoxal" perquè, tot i que han vist com la seva audiència augmenta pel confinament, estan patint alhora una brusca caiguda dels ingressos des de l'inici de la crisi de la covid-19. Sobretot, per la cancel—lació de campanyes publicitàries.

El govern espanyol considera que cal que continuïn prestant aquest "servei essencial", especialment "en l'actual context".