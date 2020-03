El Govern central aprova un paquet d'ajuts i suspendrà els desnonaments 6 mesos

El Govern ha aprovat aquest dimarts en el Consell de Ministres un paquet de mesures destinat als afectats per la crisi del coronavirus que inclou nous subsidis i moratòries i ajudes al pagament de lloguers d'habitatges i de locals d'autònoms.

Aquestes són algunes de les mesures més importants:

Moratòria de sis mesos per al pagament de quotes a pimes i autònoms

El Govern ha aprovat una moratòria de sis mesos sense interessos per al pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social d'autònoms i pimes, encara que amb algunes condicions.

El Consell de Ministres ha decidit aprovar aquest ajornament de pagament de quotes així com el del pagament dels seus deutes a la Seguretat Social fins al 30 de juny d'aquest any.

La vicepresidenta d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ha assenyalat en la roda de premsa posterior a la reunió de l'Executiu que a l'ajornament de sis mesos del pagament de les quotes se suma la moratòria sense interessos en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social dels dies treballats al març.

Els desnonaments, prohibits fins sis mesos després de l'estat d'alarma.

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un paquet de mesures en matèria de lloguer que contempla la suspensió dels desnonaments sis mesos després de la fi de l'estat d'alarma, la pròrroga extraordinària de sis mesos dels contractes de lloguer d'habitatge habitual per evitar pujades abusives, una línia de microcrèdits avalats per l'Estat o ajudes directes de fins a 900 euros després de la crisi, entre d'altres.

Així ho han anunciat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres la portaveu de Govern, María Jesús Montero, i la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, i el vicepresident de Drets Socials i Agenda 2020, Pablo Iglesias, en la qual han detallat les noves mesures del pla de xoc de l'Executiu contra l'impacte econòmic del Covid-19.

Subsidi extraordinari per a treballadors temporals sense atur

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un subsidi extraordinari per desocupació, per a treballadors temporals els quals el contracte va acabar durant l'Estat d'Alarma sense haver generat dret a cap prestació.

Amb aquesta mesura, que arribarà als 440 euros mensuals, s'amplia la cobertura per protegir noves situacions de treballadors afectats per la crisi sanitària.

En concret, protegirà aquells treballadors els quals el contracte temporal hagi arribat a la seva fi després de la declaració de l'Estat d'Alarma, amb un subsidi d'atur excepcional, sense requisit de carència, per als que no tinguin la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi.

Moratòria de préstecs al consum i també hipotecària de locals i oficines

El Govern ha aprovat aquest dimarts una moratòria del pagament de crèdits al consum per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica per l'impacte de la crisi del coronavirus durant un termini de tres mesos ampliables, mitjançant acord de Consell de Ministres.

S'ha donat llum verda a l'ampliació de la moratòria hipotecària, inicialment per habitatge habitual, que ara s'estén a locals i oficines d'autònoms afectats per la pandèmia.

Podran sol·licitar-la els autònoms que la seva activitat hagi estat suspesa per l'estat d'alarma o bé hagin registrat una reducció significativa del seu nivell d'ingressos.

Les entitats, ha detallat Iglesias, no podran requerir a aquest col·lectiu el pagament de la quota hipotecària ni de cap dels conceptes integrats en el contracte, inclosos interessos, "fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma".

"Hem adoptat una pròrroga de la moratòria hipotecària i a més hem inclòs entre els principals beneficiaris als autònoms i als propietaris, persones físiques que pateixen impagaments del lloguer", ha destacat la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño.

L'Executiu ha aprovat, a més, que en el cas de viatges combinats cancel·lats, els clients podran disposar d'un bo a utilitzar en un any; en cas de no emprar-se, es procedirà a la devolució de diners abonats.

Tant la moratòria al pagament de préstecs al consum com la de la quota hipotecària han estat, en els últims dies, dues de les principals peticions de les organitzacions socials i associacions de consumidors, com ha reconegut Iglesias, que ha qualificat de "molt important" a aquest nou paquet de 50 mesures que "posa a país en el camí d'una sortida social a aquesta crisi".

Fins ara, només podien accedir a la moratòria hipotecària els deutors en situació de "vulnerabilitat econòmica" per l'emergència sanitària del coronavirus, i els fiadors o avaladors que es trobessin en la mateixa situació, sempre en referència al seu habitatge habitual.

El decret incloïa dins d'aquest suposat als deutors que o bé haguessin perdut els seus llocs de feina arran de la crisi o, de ser empresaris o professionals, haguessin patit una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda de les seves vendes, d'almenys, el 40%.

No és la primera vegada que Espanya recorre a una moratòria d'aquest tipus, ja que el Govern anterior, amb Luis de Guindos al Ministeri d'Economia, va aprovar una mesura similar a la fi de 2012 que va comptar amb el màxim suport de la banca per frenar el drama dels desnonaments que es van produir després de la crisi financera.

Subsidi extraordinari per a empleades de llar

El Govern ha donat llum verda a un subsidi d'atur temporal que poden sol·licitar les empleades de la llar, que fins ara no comptaven amb aquest dret, si es queden a l'atur o veuen reduïdes les seves hores de treball en aquesta crisi del coronavirus.

Segons han explicat des del Ministeri de Treball, la quantia serà del 70% de la base de cotització de l'empleada de llar.

El Govern prohibeix talls de subministraments bàsics durant l'estat d'alarma

Els talls de subministraments energètics i d'aigua en l'habitatge habitual estaran prohibits per al conjunt de la població mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, segons ha anunciat aquest dimarts el vicepresident segon i ministre de Drets Socials, Pablo Iglesias.

En el reial decret aprovat pel Consell de Ministres, també s'amplia, per protegir els afectats per la crisi del Covid-19, el bo social perquè les persones que quedin en situació de vulnerabilitat, com a treballadors afectats per acomiadaments o autònoms que hagin hagut de cessar en la seva activitat, puguin acollir-se a ell.

Així mateix, s'aplicarà una moratòria en el pagament de subministraments per a autònoms i pimes, que podran, a més, adaptar els seus contractes a les seves noves realitats de consum sense penalització per part de les seves companyies subministradores.

Autònoms i treballadors amb ERTO rescataran sense costos seu pla de pensions

El Govern permetrà rescatar els plans de pensions sense haver de pagar a Hisenda a aquells estalviadors que pateixin un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i als autònoms que hagin de cessar en la seva activitat a causa de la pandèmia del coronavirus.

Aquesta mesura forma part d'un nou paquet de més de 50 mesures incloses en un Reial Decret Llei que ha aprovat avui el Consell de Ministres i que busquen reforçar l'anomenat escut social contra el coronavirus, segons fonts de l'Executiu.

Fins aquest moment, els plans de pensions només podien rescatar sense cost per a l'estalviador en una curta llista de supòsits com la jubilació, la mort i la situació de dependència o d'incapacitat permanent, a l'ésser un producte no líquid.

Restricció de la publicitat del joc en línia durant el confinament

El Govern ha decidit restringir la publicitat de les apostes en línia que facin referència a l'estat d'alarma i al coronavirus o incitin al joc usant-los com a excusa.

Per motius de salut, el Govern protegirà a la ciutadania més vulnerable de la sobreexposició a la publicitat d'apostes, i per això no es podrà emetre publicitat en televisió, ràdio i plataformes de vídeo "online" fora de la franja d'1:00 a 5.00 hores.

Tampoc es podrà emetre publicitat a internet (xarxes socials, webs, "e-mail" ...) en cap moment i plantejar ofertes de bons, promocions i regals que tinguin com a objectiu la captació o fidelització de clients.