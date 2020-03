Espanya suma 849 noves morts i 9.222 positius i arriba a les 8.189 defuncions i als 94.417 casos de coronavirus

El Ministeri de Sanitat xifra ja en 94.417 els casos confirmats de coronavirus a tot l'estat espanyol, 9.222 més que fa 24 hores, i la xifra de morts s'enfila fins a les 8.189, 849 més que aquest dilluns sumant un nou rècord. Fins ara, hi ha hagut 5.607 pacients que han necessitat les UCI i ja s'han curat 19.259 persones, 2.479 més que ahir.La comunitat de Madrid continua concentrant el major nombre de casos amb 27.509 dels infectats confirmats i acumula 3.603 morts per la malaltia. La segueix de ben a prop Catalunya, amb 18.773 dels casos totals i 1.672 morts. El País Basc, acumula 6.320 casos i 325 morts per la covid-19 i Castella-la Manxa, 6.424 casos i 708 morts.

Més de 94.000 contagiats i 8.189 defuncions per coronavirus. Aquestes són les últimes xifres del Ministeri de Sanitat que sumen 9.222 nous casos i 849 morts més en les darreres 24 hores. En nombre de casos, l'increment del 10,8% respecte aquest dilluns i del 12% en relació al nombre de decessos. Els nombre de morts, però, torna a registrar una xifra rècord. La darrera va ser diumenge amb 838 decessos.

Pel que fa als pacients d'Unitat de Cures Intesives, fins ara l'han necessitat 5.607, 286 més que fa 24 hores. En nombre de curats, ja se n'han registrat 19.259. 2.479 han rebut l'alta mèdica entre aquest dilluns i dimarts.

La comunitat de Madrid és la que acumula més infectats amb 27.509 del total de tot l'estat i el major nombre de morts, amb 3.603. També el nombre més alt de curats amb 9.330, tot i que en casos que han requerit UCI se situa per sota de Catalunya, amb 1.514 i 1.652 respectivament. Catalunya és la segona comunitat en nombre d'afectats. A hores d'ara, ja hi ha confirmats 18.773 afectats i 1.672 defuncions. Castella-la Manxa ocupa la tercera posició amb 6.424 casos i 708 morts, seguida del País Basc amb 6.320 confirmats i 325 morts.

"La tendència es manté"

La doctora del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra, ha afirmat durant la roda de premsa posterior a la reunió del comitè tècnic de seguiment de la crisi que "la tendència es manté". Tot i que s'ha registrat un "lleuger" augment de confirmats a Madrid i Catalunya, les dades apunten a que es podria deure a un "cúmul" de confirmacions fetes durant el cap de setmana. "La tendència general es manté des del 25 de març. Hem notat un canvi passant del 20% d'increment al 12%", ha dit.