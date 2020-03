La ministra de Treball nega "improvisació" i anuncia noves mesures al Consell de Ministres d'aquest dimarts

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha negat aquest dilluns que el govern espanyol actuï amb "improvisació" després de les mesures aprovades aquest cap de setmana com el major confinament i la reducció de l'activitat econòmica deixant treballar només als sectors indispensables. Segons ha argumentat, des del debat al Congrés dels Diputats de la setmana passada, l'executiu no ha deixat de treballar i ha afegit que les mesures que ha acordat són "molt complexes" i han comportat un "treball de filigrana" per definir els sectors essencials. En declaracions a Antena 3, Díaz ha avançat que en el Consell de Ministres d'aquest dimarts, l'executiu de Pedro Sánchez aprovarà noves iniciatives per combatre els efectes econòmics del coronavirus.

Tot i negar que el govern espanyol hagi actuat amb improvisació a l'hora d'endurir les mesures de confinament i concretar les activitats que podran continuar la seva activitat per ser essencials, la ministra sí que ha demanat disculpes pel retard en la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i ha assegurat ser "conscient" de la preocupació dels sectors empresarials i treballadors que ahir a la nit encara no sabien si podrien obrir. El text va sortir publicat poc abans de la mitjanit i ha establert un dia més de moratòria per evitar una interrupció abrupte de l'activitat. "Una mesura d'aquestes característiques no s'improvisa, no es fa en una sola nit", ha insistit.

Sobre les queixes de la patronal per no ser avisats de l'aprovació de les mesures previstes fins almenys el dia 9 d'abril, coincidint amb la Setmana Santa, Díaz ha assegurat que n'estaven al cas i que el contacte amb els agents socials és "diari". "Coneixien aquesta mesura", ha remarcat Díaz, que ha defensat plantejar endurir el confinament i restringir l'activitat econòmica perquè "serà més fàcil contenir la corba de contagis".

En aquest sentit, ha fet una crida a la ciutadania a ser "corresponsables" i no sortir de casa. "Convertim tots els dies en diumenge", ha demanat la ministra, que també ha admès que és una situació dura i que implica "sacrifici", especialment per a aquelles famílies amb nens, adolescents o persones amb malalties psiquiàtriques.