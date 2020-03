L'Estat suma 812 noves morts i 6.398 positius i arriba a les 7.340 defuncions i 85.195 casos de coronavirus

L'Estat suma 812 noves morts per coronavirus i 6.398 positius en les últimes 24 hores, segons les dades del Ministeri de Sanitat. En total, ja s'ha arribat a les 7.340 defuncions i als 85.195 casos confirmats. A més, hi ha 5.231 persones que han requerit ingrés a l'UCI i s'han donat 16.780 altes. Per comunitats, Madrid concentra 24.090 casos, amb 3.392 persones que han perdut la vida. Per darrere se situa Catalunya, amb 16.157 positius i 1.410 morts. El País Basc registra 6.057 casos i 297 morts. Per sobre dels 5.000 casos també hi ha Castella-la Manxa (5.858 positius i 622 defuncions), Castella i Lleó (5.801 casos i 442 morts) i Andalusia (5.405 i 236 persones que han perdut la vida).

Més de 85.000 casos de coronavirus i 7.340 morts per la malaltia. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, en les últimes 24 hores hi ha hagut 6.398 nous positius confirmats, el que suposa un 8,1% més que diumenge i 812 nous decessos, un 12% més que ahir.

Pel que fa a les UCI, 5.231 persones han requerit l'ingrés en Unitats de Cures Intensives, en les últimes 24 hores 324 més, amb un increment del 7% respecte de diumenge. Des de diumenge, hi ha hagut 2.071 noves altes, un 14% més que ahir i una xifra, en total, representa un 20% dels casos confirmats.

La comunitat de Madrid continua concentrant el major nombre de casos amb 24.090 i més de la meitat dels morts, amb 3.392 víctimes. També registra la meitat dels curats per la malaltia, 8.301.

En segona posició, hi ha Catalunya amb 16.157 nous confirmats, 1.410 morts, 1512 pacients en UCI i 4.125 curats. . El País Basc registra 6.057 casos i 297 morts. Per sobre dels 5.000 casos també hi ha Castella-la Manxa (5.858 positius i 622 defuncions), Castella i Lleó (5.801 casos i 442 morts) i Andalusia (5.405 i 236 persones que han perdut la vida).

"Un canvi de tendència"

La doctora del Centre de de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra, -que aquest dilluns ha substituït Fernando Simón, que ha donat positiu-, ha explicat que des del 25 de març s'està observant "un canvi de tendència" en l'increment mitjà de casos.

En aquest sentit, ha explicat que des que es van començar a aplicar les mesures de distanciament social i fins aquesta data, s'ha passat d'un increment del 25% al 12%. "Era el que esperàvem. Era d'esperar que al cap de nou o deu dies hi hagués un cert canvi", ha afegit.

"Pressió" sobre les UCI



Malgrat això, ha remarcat que el que més els preocupa a hores d'ara és la "pressió" sobre les UCI. Segons ha explicat, des que una persona s'infecta fins que arriba a una UCI poden passar "entre dues i tres setmanes" i que, a més, quan hi arriben, s'hi poden estar "de 15 a 20 dies". Per això, ha admès, tot i que la tendència canviï, la "pressió sobre les UCI aquestes setmanes serà important". En aquest sentit, ha defensat les mesures més restrictives de confinament, que "seran importants".

D'altra banda, ha assegurat també que cal començar a pensar en les mesures de "desescalada" que s'hauran d'aplicar quan la corba comenci a baixar.