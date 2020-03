L'Estat registra 838 noves morts, arribant al total de 6.528 defuncions i 78.797 casos

Sanitaris equipant-se per atendre un infectat.

Sanitaris equipant-se per atendre un infectat. ACN

L'Estat suma en les últimes 24 hores 838 noves morts i 6.549 positius per coronavirus. Amb aquestes noves xifres, s'ha arribat a les 6.528 defuncions des de l'inici de la pandèmia i als 78.797 casos.

Del total, 4.907 persones han requerit l'ingrés a la Unitat de Cures Intensives (UCI). Ja hi ha 14.709 persones que han estat donades d'altes.

Per comunitats, Madrid registra 22.677 casos i 3.082 morts. Al darrere se situa Catalunya, amb 15.026 positius i 1.226 persones que han perdut la vida. Al País Basc hi ha detectats 5.740 casos i 265 morts; a Castella i Lleó hi ha 5.414 positius i 380 persones mortes, i a Castella-la Manxa, 5.246 nous casos i 539 defuncions.