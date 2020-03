El BOE publica la pròrroga de l'estat d'alarma 15 dies més

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dissabte l'acord del Congrés dels Diputats pel qual es va avalar prorrogar 15 dies l'estat d'alarma que va decretar el Govern per fer front al coronavirus.

La pròrroga s'estendrà fins a les 00.00 hores del dia 12 d'abril i se sotmetrà a les mateixes condicions establertes en el reial decret aprovat pel Govern el 14 de març, modificat pel reial decret del 17 de març, segons recull el BOE.

D'acord amb l'establert, el Govern remetrà setmanalment al Congrés dels Diputats informació documental estructurada de l'execució de les diferents mesures adoptades i valoració de la seva eficàcia per contenir el coronavirus i mitigar el seu impacte sanitari, econòmic i social.

En una sessió plenària amb poc més de quaranta diputats presents i 306 vots telemàtics, l'ampliació de l'estat d'alerta fins a l'11 d'abril va ser recolzada en la matinada del dijous pels dos partits que conformen el Govern de l'oposició, el PSOE i Unides Podem, però també pel PP, Vox, Cs, el PNB, Més País, Compromís, UPN, CC-NC, Fòrum Astúries, PRC i Teruel Existe.

En el Ple, el president del Govern, Pedro Sánchez, va defensar que era estrictament necessari continuar amb l'aïllament social i advertia que Espanya havia de preparar-se per a "ones futures", per la qual cosa hauria d'avançar-se a "futures amenaces", una vegada aconsegueixi doblegar la corba fins ara ascendent d'afectats per la Covid-19.