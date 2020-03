Illa diu que la partida de tests defectuosa es va comprar a un proveïdor "nacional" i que complia els requisits

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, admet que es va adquirir una partida de tests defectuosa però diu que es va comprar a un proveïdor "nacional", que els importava de la Xina, i que complia tots els requisits. A preguntes de l'oposició durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat, que la partida de 650.000 tests comptava amb la marca CE –un símbol de conformitat europea- i que no hi havia cap alerta de l'Agència de Medicaments Espanyola ni de cap europea en relació a aquest fabricant. Illa ha dit que s'han tornat i s'ha exigit que els canviïn. El ministre ha assegurat també que el mercat "està boig" i que no hi ha suficient estoc per abastir la demanda que hi ha de material sanitari a nivell mundial.

En un comunicat, Sanitat ha detallat també que l'Institut Carlos III va analitzar la documentació aportada per l'empresa i que tan bon punt es va detectar que tenien escassa sensibilitat, es va ordenar que es retiressin.

A més, asseguren que la operació no està relacionada amb la compra de material anunciada aquest dimecres pel ministre i que es va fer abans que les autoritats xineses –que avui han confirmat que Bioeasy, des d'on es van importar, no tenia llicència- facilitessin nous llistats dels seus proveïdors. "No obstant, en aquests llistat inclouen fabricants validats i preferents. En cap cas, consta informació sobre l'empresa xinesa que, segons l'ambaixada, no compta encara amb la llicència corresponen".

Illa ha admès que els testos defectuosos provenien de l'empresa xinesa que, segons la Xina, no compta amb llicència però ha assegurat que els van comprar a un proveïdor nacional "de confiança", que comptava amb el segell CE, complia els requisits establerts i que no constava cap alerta de cap agència de medicaments.

El ministre ha respost així a les preguntes de l'oposició durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat on s'ha preguntat si no l'haguessin criticat també si haguessin "rebutjat" l'adquisició de 650.000 tests. "M'estan dient que era millor no comprar?", ha dit.

En aquest sentit, ha assegurat que el "mercat està boig" i que cal explicar a la ciutadania que "no hi ha suficient producció per abastir la demanda mundial". Precisament, en aquest context ha dit que cal "anar amb molt de compte". "Els hem tornat i hem exigit que els canviïn", ha afegit.



Insisteixen que des del ministeri van fer les comprovacions pertinents sobre la "fiabilitat del proveïdor nacional" i que l'Institut de Salut Carlos III va analitzar la documentació aportada sobre l'empresa respecte els estudis clínics realitzats pel fabricant xinès.

Segons el ministeri, les primeres proves de test ràpid es van fer en paral—lel en un hospital de Madrid i al Carlos III i "tan bon punt es va detectar la seva escassa sensibilitat, es va donar l'ordre de retirada immediata". "Es va contactar amb el proveïdor, que el substituirà per un altre tipus de test".