Urtasun: "Espanya és el país d'Europa amb mesures més estrictes i on hi ha el confinament més dur"

El diputat dels comuns Ernest Urtasun ha defensat que el govern espanyol ha decretat les "mesures més estrictes" d'Europa i el confinament "més dur" per combatre el coronavirus. En una entrevista a Ràdio 4, ha afegit que "pràcticament el que està en marxa és el que permet que els serveis funcionin". En canvi, s'ha mostrat crític amb la falta de resposta econòmica de la UE en l'inici de la crisi. Considera que hi ha hagut una "paràlisi total i un campi qui pugui" que ara s'està corregint i ha lamentat que no hi hagi hagut un centre de coordinació europeu. Urtasun també ha lamentat que a l'inici de la crisi la veu d'Espanya quedés "difuminada" i no demanés "amb contundència" mesures europees.

Segons Urtasun, és molt important no polemitzar ara i ha subratllat que tothom a Europa s'està portant amb bastanta responsabilitat. Això no vol dir, segons Urtasun, que quan hagi passat la crisi del coronavirus no s'hagin de passar comptes i exigir responsabilitats. Però en els moments actuals, segons l'eurodiputat, el que s'espera dels polítics és que es defugi de polèmiques.

Pel que fa a la reacció de la UE, Urtasun ha considerat que si s'hagués donat una resposta compartida s'hauria gestionat molt millor la situació. I malgrat la falta de resposta inicial ha celebrat que avui dimarts en la reunió de l'Eurogrup es puguin prendre mesures econòmiques.

Segons Urtasun, en els primers dies, la veu espanyola va quedar "difuminada" i en la primera reunió de l'Eurogrup només Itàlia, França i Portugal van demanat mesures contundents com el 'coronabonus'. Ara, segons l'eurodiputat, la situació ha canviat i en la reunió d'aquest dimarts Espanya hi va amb una posició "molt més clara".

Així doncs, Urtasun ha conclòs que en els primers dies el govern espanyol va anar un "'pèl tard" en el debat europeu. En canvi, pel que fa les mesures restrictives, considera que es van fer de manera ràpida i contundent. De fet, Urtasun ha subratllat que "probablement són les mesures més dures del món occidental".

Preguntat pel paper d'Unides Podem dins del govern espanyol, Urtasun considera normal que en un moment de crisi el president del govern tingui protagonisme i ha volgut destacar que els membres del govern d'UP s'estan "deixant la pell" perquè es posi en marxa un "escut social" davant la crisi del coronavirus. Urtasun espera que tota aquesta situació desperti la consciència de la importància d'allò públic.