L'Estat suma 514 morts per coronavirus les últimes 24 h i 6.584 nous casos, que eleven els positius a 39.673

Dues noies que duen mascareta com a mesura preventiva pel coronavirus. ACN

L'Estat espanyol ja acumula 39.673 casos confirmats de coronavirus i 2.696 persones mortes amb la covid-19, segons les dades d'aquest dimarts al matí del Ministeri de Sanitat. Les últimes 24 hores, les autoritats sanitàries han registrat 514 morts més i 6.584 nous positius. El balanç més recent és de 2.636 persones ingressades a les Unitats de Cures Intensives (UCI) -281 més que el dia anterior-. També s'han donat d'alta 3.794 pacients, 439 més que aquest dilluns. La Comunitat de Madrid continua concentrant el nombre més gran d'afectats, amb 12.352 positius i 1.535 morts, seguida de Catalunya amb 7.864 casos i 282 morts.

En roda de premsa aquest dimarts, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha confirmat que hi ha 5.400 professionals sanitaris infectats. Són 1.490 més que dilluns. A més, ha concretat que hi ha 22.762 persones hospitalitzades.

La xifra total d'infectats implica un augment del 19,9% amb relació a les dades de positius confirmats de dilluns. Entre diumenge i dilluns, l'increment de positius confirmats va ser menor, del 15,8%. Amb els 6.584 nous casos registrats, l'Estat espanyol s'apropa als 40.000 infectats.

Simón ha destacat que la imatge que mostra ara el total d'infectats és de transmissions que es van produir fa dies -pot haver un decalatge de set o deu dies entre que la persona mostra els primers símptomes i es registra com a positiu- i la majoria són de Madrid i Catalunya. Pel que fa a les defuncions, els 514 morts en les últimes 24 h suposa un augment del 23,5%. El nombre de persones a l'UCI ha augmentat un 11,9% i les altes un 13%.



1.939 casos més a Catalunya

A Catalunya, el Ministeri de Sanitat ha registrat un augment de 1.939 casos entre dilluns i dimarts. Tanmateix, les dades de defuncions no corresponen amb les facilitades per la Generalitat dilluns al vespre. Mentre la conselleria de Salut xifra en 339 les morts, el Ministeri de Sanitat parla de 282 la qual cosa faria incrementar la dada global de defuncions a l'Estat.

Segons les dades Sanitat, les últimes 24 hores es va donar d'alta 84 persones a Catalunya i ja en 728 curats. A l'UCI hi ha les mateixes persones, 551. Madrid segueix sent l'autonomia que suma més casos, 2.650 en un dia i 272 morts. Als hospitals madrilenys hi ha 1.050 persones a l'UCI.