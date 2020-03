El govern espanyol fa una crida a la "solidaritat" amb Madrid i hi desplega recursos d'altres CCAA

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha fet aquest dimarts una "crida a la solidaritat amb Madrid" davant l'avenç de la pandèmia de coronavirus, que afecta especialment la capital de l'Estat. Illa ha afirmat que ja s'ha detectat "tensió" als hospitals madrilenys, que tenen dificultats per absorbir l'allau de casos. Per aquest motiu, ha dit, el govern espanyol desplega a la Comunitat de Madrid recursos d'altres CCAA on no són necessaris, i també vol redoblar la producció i compra de materials.

En roda de premsa a La Moncloa, ha insistit que aquesta serà una setmana "molt dura" pel que fa a l'increment dels casos, i ha recordat que el territori més afectat és Madrid.

Pe això ha fet una crida a la "unitat" i ha assegurat que el seu executiu està "al màxim nivell de mobilització" per subministrar material a les CCAA. En aquest sentit ha tornat a "desmentir amb tota rotunditat" que el seu govern confisqui cap material que estan adquirint les comunitats.

"És el moment de la solidaritat amb Madrid, com farem, quan hi hagi situacions de tensió a altres parts del sistema nacional de salut", ha dit el ministre, que ha recordat que el decret d'alarma l'obliga a vetllar "per l'equitat i la cohesió" del sistema.



Recursos d'altres CCAA aniran a Madrid



Segons Illa, aquesta "solidaritat" ha portat el seu executiu a acordar mesures per "desplegar els recursos necessaris" a la Comunitat de Madrid procedents "d'altres parts del territori nacional on avui afortunadament no són necessaris".

També a activar i redoblar esforços per la compra de productes necessaris, i a posar en marxa tota la capacitat dels fabricants espanyols per aconseguir els materials.