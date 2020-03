González Laya defensa l'actuació d'Exteriors en les repatriacions de turistes espanyols

La ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, ha reconegut que "cada cop és més complicat" el retorn dels turistes espanyols atrapats a l'estranger per la crisi del coronavirus però ha defensat l'actuació del govern espanyol. "No veig una alternativa diferent de la que estem utilitzant. No podem enviar un avió a recollir a cada ciutadà espanyol que estigui escampat a les quatre parts d'aquest món", ha dit González Laya aquest dimarts al matí en una entrevista a 'Ser Catalunya'. La ministra d'Exteriors ha constatat que "els preus són molt més alts ara perquè hi ha penúria": "L'únic que podem fer és amb el diàleg amb altres països de la UE i amb línies aèries, buscar que s'arribi als destins a preus raonables", ha afirmat.

González Laya ha anunciat que aquesta setmana s'organitzaran vols d'Hondures, Guatemala, El Salvador, Lima (Perú), Indonèsia i Filipines per repatriar turistes espanyols. És el resultat del contacte amb línies aèries, segons ha explicat.

La ministra d'Exteriors també ha fet referència al sud-est asiàtic, des d'on s'està intentant fer "acció col·lectiva" amb països de la UE per "tractar de posar vols comercials d'algun estat membre que pugui acollir més ciutadans" d'altres nacionalitats. És el cas d'un avió de Lituània que ha sortit aquesta nit de Bali (Indonèsia) amb 39 espanyols.



Més de trenta mil trucades l'última setmana

Sobre les crítiques a la manca de resposta d'ambaixades i consulats, González Laya ha dit que les centraletes han rebut més de 30.000 trucades l'última setmana i que és "molt complicat" donar resposta. Per això, ha demanat "paciència" als ciutadans.