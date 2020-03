El 87% dels morts per coronavirus té més de 70 anys

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha aportat dades aquest dilluns sobre l'afectació del coronavirus per franges d'edat. Segons, Simón, les dades de què disposa apunten que el 87% dels morts són majors de 70 anys, un percentatge equivalent als decessos habituals.

Un 7,8% tenien 60 i 69, i la resta de grups d'edat son molt inferiors. En concret, un 2% tenien 50 i 59 anys, i un 1% entre 40 i 49 anys. Entre 30 i 39 anys és d'un 0,4%, igual que entre 20 i 29 anys, un 0,4%. Entre els menors de 10 anys no hi ha hagut cap mort, i entre 10 i 19 anys hi ha hagut un únic mort. "Tots els grups d'edat es pot afectar, però el més afectat és el grup de majors de 70 anys que és el més fràgil", ha dit.