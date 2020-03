4.517 nous casos de coronavirus a tot l'estat espanyol i 462 morts més

Una professional treu una mostra per fer la prova de coronavirus.

Una professional treu una mostra per fer la prova de coronavirus. ACN

L'Estat espanyol ja acumula 33.089 casos confirmats de coronavirus i 2.182 morts per la malaltia. La xifra suposa un increment de 4.517 nous casos en les últimes 24 hores i 462 morts més.

Segons l'últim balanç del Ministeri de Sanitat, 2.355 persones es troben a les Unitats de Cures Intensives (570 més que fa 24 hores) i se n'han curat, 3.355, 780 més que aquest diumenge.

La Comunitat de Madrid continua concentrant més d'una tercera part dels casos, amb 10.575. A més, hi ha hagut 1.263 dels 2.182 morts, més de la meitat dels que s'han produït a tot Espanya. Pel que fa als ingressats a les UCI, la comunitat hi té 942 persones i s'han curat més de 2.000 persones, concretament 2.063.

Catalunya és la segona comunitat en nombre de casos amb 5.925 i 245 morts. A les UCI hi ha 551 persones ingressades i se n'han donat d'alta 644. El País Basc registra 2.421 casos aquest dilluns, amb 120 morts, 92 ingressats a les UCI i 283 curats.



3.910 sanitaris afectats

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha confirmat aquest dilluns en roda de premsa a La Moncloa que el nombre de professionals sanitaris infectats per coronavirus ascendeix a 3.910. Són 435 més que aquest diumenge, en què el Ministeri en tenia comptabilitzats 3.475. Aquest diumenge Simón ja va apuntar que considera aquesta dada com a "crítica", alhora que va qualificar els professionals de la sanitat com a "herois" en la lluita contra el coronavirus.