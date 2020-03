Setanta científic, la portaveu del Govern i l'Arquebisbe de Barcelona aposten per mesures més contundents

Una setantena de científics d'arreu de l'Estat han signat un informe dirigit al govern espanyol on s'exigeix el confinament total de les comunitats autònomes amb més afectació pel coronavirus i s'alerta d'un col·lapse sanitari a partir del dimecres 25 de març. "És absolutament necessari intensificar les mesures de confinament i de restricció de la mobilitat per parar la covid-19", s'assenyala en un comunicat, firmat entre d'altres pels científics catalans Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà i Xavier Rodó. "Cal anticipar-se a la situació i no té sentit esperar a reaccionar", afirmen els experts, que assenyalen Itàlia i aposten també per la "interrupció total" de les connexions domèstiques aèries, marítimes i ferroviàries fins al 4 d'abril.

El document avalat pels experts de la comunitat científica reclama el confinament total de les àrees on se superin els 25 casos d'infectats per milió d'habitants. Madrid, Catalunya, Castella i Lleó, Castella-la-Manxa, la Rioja, el País Basc i Navarra entrarien dins d'aquests paràmetres. Aquest confinament més sever s'hauria d'allargar entre 15 i 21 dies, i afectaria tota la població a excepció dels serveis bàsics essencials (inclosos hospitals, centres sanitaris i d'investigació). En paral·lel, la resta d'Espanya podria continuar amb un confinament parcial (50% de l'activitat laboral permesa i 25% del transport), amb un seguiment acurat de les taxes de creixement del coronavirus.

La mobilitat entre comunitats autònomes s'hauria d'interrompre totalment pel que fa al trànsit interurbà no essencial de passatgers, a banda de suspendre les connexions domèstiques aèries, marítimes i ferroviàries un mínim de 15 dies, fins al 4 d'abril aproximadament. L'informe –de 8 pàgines- insisteix que durant una primera fase de tres setmanes hauria d'existir un confinament total de la població durant el qual el personal sanitari hauria d'estar correctament equipat i en què s'haurien d'habilitar hotels per fer aïllament de casos, tant de pacients com de metges. En una segona fase, que duraria dos mesos, es farien proves diagnòstiques a tots els residents amb símptomes i es farien accions de contenció focalitzades en àrees amb increment de positius.

Amb les simulacions matemàtiques, els experts científics adverteixen que les mesures actuals portaran a un col·lapse del sistema sanitari al voltant del dia 25 de març. "Experts en la dinàmica i propagació d'epidèmies en l'àmbit de les malalties infeccioses han fet estimacions per a Espanya i en tots els casos hi ha convergència en el fet que hi haurà un gran volum de casos en les pròximes setmanes", han alertat. "El risc de saturació del sistema de salut –explicitat en la capacitat d'ingrés a l'UCI- és molt alt", han conclòs els científics, que demanen al govern espanyol "una ràpida reacció" i una clara intensificació de les mesures de confinament i de restricció de la mobilitat per superar la pandèmia de la covid-19.

Budó insisteix que serà "igual o pitjor" que a Itàlia

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha insistit que, sense un confinament total, la corba de creixement del coronavirus continuarà pujant "de manera preocupant", i ha vaticinat que d'aquesta manera la situació a Catalunya serà "igual o pitjor" que a Itàlia. "Estem trigant massa en prendre aquesta decisió", ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio aquest diumenge al matí. La consellera de Presidència ha afegit que no confia gaire que la reunió telemàtica del president espanyol, Pedro Sánchez, amb els presidents autonòmics d'aquest matí serveixi per a canviar "res", després del discurs del líder del PSOE, ahir a la nit -on no va anunciar el confinament total, malgrat l'informe d'experts espanyols que el reclama.



L'arquebisbe de Barcelona apunta a "mesures més contundents"

L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, s'ha preguntat si caldria prendre "mesures més contundents" per fer front al coronavirus. "Ens envaeixen preguntes que són al cor dels ciutadans: Què hem de fer? Estem fent el correcte? Caldria prendre mesures més contundents?", s'ha preguntat l'arquebisbe en la seva carta dominical. En les condicions de confinament, ha instat els fidels a seguir la missa per televisió o ràdio i no oblidar atendre als més necessitats davant la crisi sanitària del coronavirus. Omella ha apuntat que aquest virus "ha posat en estat d'alerta" el món i ha reconegut que hi apareixen la por i la incertesa.

El cardenal ha recordat que hi ha gent que viu sola i que no podrà sortir a comprar menjar o medicines, per això ha instat a fer "un gest de bon samarità" i atendre als veïns més necessitats. "Això sí, seguint sempre les indicacions sanitàries exigides per evitar el contagi, especialment, entre la població de risc", ha apuntat.

Ha considerat que es pot estar disponible en tot moment: "N'hi ha prou simplement d'escoltar, de donar una paraula de consol i d'ànim. Durant aquests dies aprofitem d'una manera particular el telèfon, internet i les noves tecnologies per ser ben prop de les persones que estan més soles".

Ha demanat però no destinar tot el temps a les tecnologies i viure aquest temps també com "una oportunitat" per a pensar cap a on orientar la vida i a llegir per exemple la Bíblia. Omella ha apuntat que es pot fer realitat el que diu el Concili Vaticà: "La família pot i ha de ser 'Esglèsia domèstica".

Amb tot, ha pregat a tothom que segueixi "totes les instruccions" de les autoritats i es quedi a casa, des d'on ha recordat que també es pot pregar sols o en família.