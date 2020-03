Marlaska respon a Torra: és el confinament "més dràstic" d'Europa

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicat que des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma el conjunt de forces de seguretat han detingut 350 persones per saltar-se el confinament i s'han posat més de 31.100 denúncies. En roda de premsa aquest divendres a la tarda a Moncloa, Grande-Marlaska ha lamentat que hi hagi "ciutadans insolidaris" que no respecten les mesures del confinament i ha remarcat que saltar-se-les "posa en risc la salut de tots". El ministre de l'Interior també ha contestat al president de la Generalitat, Quim Torra, que les mesures de confinament decretades pel govern espanyol són les "més dràstiques" d'Europa.

Grande-Marlaska ha remarcat que el confinament a l'Estat és de "conformitat amb els criteris de les autoritats sanitàries" i és dels "més dràstics" en l'àmbit mundial, no només europeu.

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, també ha comparegut i ha explicat que Justícia posarà a disposició de les autoritats sanitàries 756 metges forenses, 180 facultatius, 84 tècnics de laboratori i 83 ajudants perquè se sumin a la lluita contra el coronavirus.

Preguntat per la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències (UME) a Catalunya, Grande-Marlaska ha dit que intervindran allà on faci falta les vegades que siguin precises.