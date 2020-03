El govern espanyol admet que algunes UCI estan gairebé «al límit» i apliquen «criteris restrictius» per admetre pacients

El govern espanyol ha admès aquest divendres que algunes Unitats de Cures Intensives (UCI) dels espanyols estan gairebé «al límit» i apliquen ja «criteris restrictius» a l'hora de decidir quins pacients atenen i quins no. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que aquesta situació «no es pot generalitzar» i ha promès que el Ministeri està fent «esforços importants» per «reduir la sobrecàrrega que poden tenir algunes unitats concretes».

Simón, que ha apuntat que ara per ara «no pot explicar» perquè l'Estat registra un nombre molt superior de morts al que registra Alemanya, ha apuntat que la «sobrecàrrega» que pateixen aquestes UCI fa que els criteris d'admissió siguin més «restrictius». En tot cas ha afirmat que «el Ministeri s'està coordinant per establir criteris d'accés a UCI el més homogenis possible». «La situació límit –ha dit- no està generalitzada».