El Rei demana resistir i unir-se: «No ens vencerà. Ens farà més forts com a societat»

El Rei Felip VI ha dirigit aquest dimecres un missatge televisat als ciutadans per cridar-los a "resistir" davant l'epidèmia de coronavirus i a unir-se entorn de l'objectiu de superar-la. "Aquest virus no ens vencerà. Al contrari. Ens va a fer més forts com a societat; una societat més compromesa, més solidària, més unida. Una societat en peus enfront de qualsevol adversitat, ha assenyalat.

El cap de l'Estat ha posat l'accent que la crisi és "temporal", en què es va a "vèncer i a superar" i en què es convertirà en un parèntesi". "Tornarem a la normalitat. Sens dubte. I ho farem més aviat que tard: si no baixem la guàrdia, si tots unim les nostres forces i col·laborem des de les nostres respectives responsabilitats", ha dit, en un missatge al final del quart dia de l'estat d'alarma.

El Rei ha optat per una escenografia inèdita fins ara en els seus discursos, que acostuma a fer assegut. En aquesta ocasió, ha preferit parlar de peu des d'un faristol folrat amb un mantell amb l'escut de la Corona i davant dues banderes, la d'Espanya i de la Unió Europea.

Com a únic decorat de fons, una palmera d'interior de fulles verdes i un gerro clàssic de ceràmica, però en un plànol tan tancat que és impossible distingir des de quin lloc ha gravat el Rei el seu discurs.



"Moments que posen a prova els valors d'una societat"

El cap de l'Estat ha remarcat que "hi ha moments en la Història dels pobles" en els quals la realitat posa a prova "d'una manera difícil, dolorosa i de vegades extrema" i moments "en els quals es posen a prova els valors d'una societat i la capacitat mateixa d'un Estat".

Per això, s'ha mostrat convençut que tots els ciutadans van a "donar exemple, una vegada més, de responsabilitat, de sentit del deure, de civisme i humanitat, d'entrega i esforç i, sobretot, de solidaritat -especialment amb els més vulnerables-, perquè ningú pugui sentir-se sol o desemparat".

En la mateixa línia, ha recordat que, al llarg dels anys, Espanya ha passat per "situacions molt difícils, molt greus" i ha remarcat que, igual que les anteriors, aquesta també se superarà, "perquè Espanya és un gran país; un gran poble que no es rendeix davant les dificultats".



Missatge d'afecte als familiars dels morts

Després de reunir-se amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i amb el Comitè Tècnic de Gestió del Coronavirus, el Rei ha començat el seu missatge "en moments d'inquietud" no solament a Espanya sinó a tot el món, enviant el seu "afecte i afecte" a els qui han perdut a familiars per la malaltia i força i ànim a els qui l'estan patint.

També ha dirigit un missatge d'agraïment als qui "s'estan sacrificant pels altres" i mantenen els serveis públics i molt especialment al sistema sanitari i als seus professionals "extraordinaris": "Teniu la nostra admiració més gran i respecte, tot el nostre suport. Sou l'avantguarda d'Espanya en la lluita contra aquesta malaltia, sou la nostra primera línia de defensa", els ha dit.

A més, ha esmentat com a "exemple inoblidable" la seva "professionalitat, entrega als altres, coratge i sacrifici personal són un exemple inoblidable". "Mai us podrem agrair bastant el que esteu fent pel vostre país. No us pot sorprendre que des de les cases de tota Espanya se senti un aplaudiment emocionant i sentit", ha afegit.

Per fer front a l'epidèmia, Felip VI ha insistit que "tot l'Estat, totes les institucions públiques, estan bolcades a resoldre aquesta crisi" i en què "tots els espanyols poden sentir-se protegits". Una crisi que és nova i diferent, sense precedents, molt seriosa i greu" que posa en risc la salut però també "de forma molt traumàtica", altera el desenvolupament normal de la vida, l'ocupació, les empreses i el "benestar".



Contribuir tots a la solució

Per això, ha cridat els ciutadans a "deixar de costat" les diferències i a unir-se per superar la crisi, "entre tots, amb serenitat i confiança, però també amb decisió i energia". I també a contribuir a l'esforç col·lectiu encara que sigui amb "petites accions", perquè el que cal fer és "resistir, aguantar" i "adaptar" els comportaments al que indiquen les autoritats i els experts.

Amb tot, ha reconegut que dir-ho és més fàcil que fer-ho, "organitzar-se cadascun en el seu treball, a la seva casa, amb la seva família, o amb els seus fills", però és el necessari perquè tothom sigui "part de la solució".

"Recuperarem la normalitat de la nostra convivència, la vida als nostres carrers, als nostres pobles i ciutats; l'economia, els llocs de treball, les nostres empreses, els nostres comerços, els nostres tallers... Espanya recuperarà el seu pols, la seva vitalitat, la seva força", ha subratllat Felip VI, amb un missatge que ha finalitzat amb un "Gràcies a tots, ànim i endavant".