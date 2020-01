Mor un home en caure tot sol mentre anava en patinet elèctric

Un home va morir en caure d'un patinet elèctric quan circulava per Pontevedra. L'home, de 32 anys, es trobava en parada cardíaca quan va arribar-hi l'ambulància. Aparentment el veí no va xocar amb cap vehicle i va ser un conductor que passava per la zona qui el va veure tirat a terra.

Les primeres hipòtesis apunten que es va colpejar el cap en caure. De tota manera, encara no se sap si el cop li va provocar la mort o va patir alguna indisposició que motivés la caiguda. Per això s'està a l'espera de l'informe de l'anatòmic forense per aclarir.