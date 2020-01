El Suprem manté la inhabilitació de Junqueras com a eurodiputat

La sala contenciosa administrativa ha rebutjat suspendre la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) que va negar al líder d'ERC empresonat, Oriol Junqueras, la credencial d'eurodiputat, han informat a Europa Press fonts jurídiques. Consideren que, com que ja hi ha condemna ferma contra ell per sedició, no els competeix immiscir-se en la seva execució.

Segons l'advocat de Junqueras, l'execució de l'acord de la JEC de divendres passat provoca al seu representat "perjudicis irreparables i irreversibles" perquè pot ser substituït a l'Eurocambra pel següent membre de la llista d'ERC.

En aquest assumpte els magistrats només han decidit sobre la mesura cautelaríssima que es va sol·licitar, i l'han rebutjada, i ara falta conèixer el fons de la qüestió, relatiu a si l'acord de la JEC s'ajusta o no a dret. Aquesta part, que requereix més debat, es deixarà per més endavant.