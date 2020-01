Pedro Sánchez obté la majoria simple del Congrés i revalida la presidència del Govern

El candidat socialista Pedro Sánchez la obtingut la majoria simple del Congrés i revalida la presidència del Govern espanyol amb 167 vots a favor, 165 en contra i 18 abstencions. Comença ara una nova etapa inèdita de govern en coalició entre PSOE i Unidas Podemos.

El candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha estat investit president del govern espanyol aquest dimarts en segona votació de la investidura amb dos vots de marge i amb l'abstenció d'ERC i EH Bildu. Els 167 vots afirmatius que li atorguen els acords assolits han estat suficients aquest cop per revalidar la presidència de l'executiu espanyol i donen llum verda al govern de coalició amb Unides Podem. Finalment, tot i les pressions rebudes, cap diputat socialista ha trencat la disciplina de vot i els 120 electes del PSOE han votat 'sí'. Podem (35), el PNB (6), Terol Existeix (1), Nova Canàries (1), Més País (2), Compromís (1) i BNG (1) també han votat a favor de Sánchez. ERC (13) i EH Bildu (5) s'han abstingut mentre que PP (89), Vox (52), Cs (10), Navarra Suma (2), PRC (1), JxCat (8), la CUP (2) i CC (1) han optat pel 'no'.

Només dos vots han separat els 'sí' (167) dels 'no' (165), tal com esperaven els socialistes, un estret marge que ha estat suficient perquè Sánchez revalidi el càrrec de cap de l'executiu espanyol. Així doncs, el candidat socialista ha superat la investidura amb la majoria simple suficient en segona votació i els diputats del PSOE i d'Unides Podem han aplaudit dempeus l'elecció de Sánchez.

Tot i la polèmica dels últims dies, per la crida de l'oposició al transfuguisme dels diputats socialistes i les pressions a altres formacions que havien anunciat el 'sí' -com Terol Existeix-, cap diputat ha canviat aquest dimarts el sentit del seu vot.



Posa fi a 8 mesos en funcions



Finalment, després d'una investidura fallida a l'estiu i una repetició electoral al novembre, Sánchez posa fi a vuit mesos de govern en funcions. Ho fa amb un pacte per governar en coalició amb Unides Podem, un fet inèdit a l'Estat espanyol. El nou executiu tindrà cinc carteres per a la formació lila.

Pablo Iglesias serà vicepresident d'afers socials i Irene Montero, Alberto Garzón, Yolanda Díaz i Manuel Castells seran ministres-, i s'espera que divendres sigui la primera reunió del nou Consell de Ministres. Per part dels socialistes, Nadia Calviño serà vicepresidenta econòmica i Carmen Calvo vicepresidenta política. Encara estan per confirmar la resta de ministeris del PSOE.



Taula de diàleg amb Catalunya



La investidura de Sánchez ha estat possible amb l'acord entre PSOE i ERC, que han pactat una mesa de diàleg entre el govern català i espanyol. Segons l'acord, la mesa de negociació s'hauria de posar en marxa quinze dies després de formar govern a l'Estat espanyol i hi haurà "llibertat de continguts" en el diàleg entre executius per abordar el "conflicte polític" català.