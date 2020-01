«Independentment de fílies i fòbies t'ha de sonar bé que tanta gent diferent es posi d'acord»

El líder d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha valorat positivament la investidura de Pedro Sánchez i la posterior formació de govern, que previsiblement tindrà llum verda aquest dimarts, i ha assegurat que "ha d'agradar". "Independentment de la bandera, de les fílies i fòbies, t'ha de sonar bé que gent tan diferent es posi d'acord", ha considerat. En una entrevista a 'Los Desayunos de TVE', Rufián ha valorat el reconeixement del Parlament europeu a Oriol Junqueras com a eurodiputat i ha avisat que el seu empresonament "cada dia s'assembla més a un segrest". "Serà molt difícil d'explicar això en un futur", ha dit el líder d'ERC, que ha titllat de "barbaritat jurídica" l'actitud de l'Estat.



A l'entrevista, Rufián també ha carregat durament contra el PP, Vox i Cs i ha assegurat que Espanya mereix "una dreta decent, democràtica i homologable a les dretes europees. Ha considerat que els partits de la dreta estan dient "autèntiques burrades i barbaritats" i ha lamentat que la seva actitud "deixa molt a desitjar". "Tant de bo tornin al camí democràtic, perquè el que hem vist és una cosa molt poc democràtica", ha explicat.



En aquest sentit, ha afirmat que les dretes estan fent-se "la competència" per veure qui és "el més gamberro de la classe" i ha ironitzat que el PP i el seu líder, Pablo Casado, "està a un pas de proclamar-se president legítim d'Espanya i Venezuela". Rufián també ha lamentat que s'estigui pressionant als partits favorables a la investidura per canviar els seus vots.





Gabriel Rufián, en @Desayunos_tve: "Independientemente de la bandera o filias y fobias ideológicas de cada cual, te tiene que gustar, te tiene que sonar bien que gente tan diferente se ponga de acuerdo"https://t.co/Pdbwwza4ig #InvestiduraRTVE7E pic.twitter.com/lLurS03wta — RTVE (@rtve) January 7, 2020