Bassa diu que li importa «un rave» la governabilitat d'Espanya i exigeix la llibertat dels presos

La diputada al Congrés d'ERC Montse Bassa ha explicat aquest dimarts que la formació s'abstenia a la segona volta de la investidura de Pedro Sánchez per donar una "oportunitat al diàleg" i ha exigit la llibertat immediata del president d'ERC, Oriol Junqueras i la nul·litat de la sentència de l'1-O. La germana de l'exconsellera Dolors Bassa empresonada per l'1-O ha titllat el PSOE de "botxí" i que ha estat "còmplice" de la "violència policial" de l1'-O. La diputada republicana ha dit que per ella, personalment, l'importa un "rave" la governabilitat d'Espanya, però que creuen en el diàleg. La intervenció de Bassa ha rebut crits de la bancada de PP, Vox i Cs. En concret se l'ha titllat de "colpista" i s'han fet consignes a favor dels cossos policials.

Bassa s'ha dirigit a Sánchez "com a familiar d'una presa política catalana" i li ha preguntat si es fan a la idea del "dolor", la "ràbia" i la "impotència" que generen a les famílies. "Si són a la presó és perquè vostès volen que estiguin allà", ha sostingut

.

"Sé que la meitat de l'hemicicle s'alegra del nostre dolor, incús en voldrien encara més. Aquest sentiment defineix la seva misèria", ha destacat. "S'alegrà el PSOE del nostre dolor?", ha preguntat.

Bassa ha dit que la indignació que pateix li faria votar un 'no' a Sánchez però que "creuen amb el diàleg". La republicana ha dit que el conflicte polític s'ha d'afrontar amb "diàleg i negociació".