El Suprem rebaixa les condemnes dels vuits acusats d'Altsasu perquè retira l'agreujant de discriminació

El Tribunal Suprem ha rebaixat les penes dels vuit acusats pel cas d'Altsasu perquè ha acordat retirar l'agreujant de discriminació de les condemnes. Així doncs, l'alt tribunal considera que les agressions a dos agents de la Guàrdia Civil i les seves parelles a un bar l'octubre de 2016 no tenen un component ideològic, tal com defensava la fiscalia i la sentència de l'Audiència Nacional.

Després de la revisió del Suprem, la condemna més alta passa a ser de nou anys i mig de presó per delictes d'atemptat a agents de l'autoritat, lesions i desordres públics quan l'Audiència Nacional havia condemnat a un màxim de 13 anys. La pena més baixa a l'única dona condemnada que no va arribar a entrar a presó és ara d'un any i sis mesos quan estava condemnada per dos anys.

Dos dels magistrats han signat un vot particular en contra de retirar l'agreujant per discriminació, ja que consideren que les agressions es van produir per la "intolerància" dels condemnats envers la Guàrdia Civil.