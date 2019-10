El nét de Franco evita la presó després d'atropellar dos guàrdies civils

El Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit el recurs d'una de les víctimes de l'atropellament del nét gran del dictador Francisco Franco, pel que aquest es lliurarà de manera definitiva d'entrar a la presó.

Segons informa el diari 'El País', el Constitucional ha rebutjat l'admissió del recurs d'empara d'una de les víctimes de l'atropellament del nét de Franco a dos guàrdies civils, que es va produir el 30 d'abril del 2012.

Aquest dia, els dos agents van aturar el cotxe de Francisco Franco Martínez-Bordiú, que transitava amb els llums apagats i en sentit contrari per una carretera nacional de Terol.

Els guàrdies civils van intentar parar-lo, però el cotxe va prosseguir el seu camí. Trenta quilòmetres després, el cotxe va ser detingut pels agents. Un dels seus ocupants els va encanonar, mentre el conductor carregava contra el vehicle de la Benemèrita, deixant lesionat a un dels seus membres.

Un jutjat de Terol va culpar al nét de Franco de l'atropellament per ser el conductor i el va condemnar a 30 mesos de presó, però va ser posteriorment absolt per l'Audiència Provincial ja que no es va realitzar "prova de càrrec suficient" en contra de la presumpció d' innocència del nét del dictador.