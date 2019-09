Pirategen el compte de WhatsApp d'Albert Rivera

El líder de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, va denunciar divendres passat davant la guàrdia civil que el seu compte de WhatsApp havia estat piratejat, segons han confirmat a Efe fonts de la investigació.

El pirateig consisteix a instal·lar el compte d'un usuari en un altre telèfon des del qual es pot accedir als missatges que rebi durant el temps que el 'hacker' tingui el control, han explicat les fonts.

Segons avança en una informació El Mundo, l'atacant va activar des d'un dispositiu remot un codi de bloqueig i un correu electrònic només conegut per ell, de manera que Rivera es va quedar sense el seu compte.

Com evitar perdre el compte de WhatsApp?



No hi ha una opció definitiva perquè una persona no sigui víctima d'aquest tipus d'atacs a WhatsApp, encara que és fonamental que l'usuari sigui conscient de les aplicacions que utilitza i de quina manera. A més d'ignorar tots els missatges i correus en què es demani un codi o contrasenya.

A més, si utilitzes WhatsApp web sovint, no està de més recordar que des de la pròpia 'app' web es pot saber en quants ordinadors s'ha obert sessió i directament tancar-les. El millor és que, si es fa servir l'opció en diferents dispositius, es tanqui la sessió en finalitzar el seu ús per evitar aquest tipus d'incidents.

D'altra banda, comptar amb programes de seguretat a l'ordinador també és primordial, així com evitar navegar a través de xarxes públiques. Actualitzar constantment les aplicacions i el pc també és important per evitar l'atac de ciberdelinqüents.

Una altra forma de millorar la seguretat del compte de WhatsApp és activar, si no ho has fet ja, la doble verificació. Aquesta funció es pot habilitar des del menú de 'Paràmetres' de la 'app', i després a través de 'Compte' i 'Verificació en dos passos'. Un cop activada, WhatsApp demana a l'usuari que introdueixi una clau de sis dígits. Aquest codi serà requerit cada vegada que s'intenti verificar el número de telèfon associat al compte, segons s'explica a la secció de preguntes freqüents.