Casado es mostra disposat a reunir-se amb Rivera

El líder del PP, Pablo Casado, s'ha mostrat aquest dilluns "disposat a reunir-se amb Albert Rivera" per abordar la seva proposta d'abstenció conjunta del PP i Cs per facilitar la investidura a canvi de diverses condicions, però ha assegurat que "és Pedro Sánchez qui ha de respondre a Albert Rivera perquè fins ara ha rebutjat totes aquestes propostes del PP". Els populars han cancel·lat la roda de premsa prevista per aquest migdia i queda pendent per fixar l'hora de la reunió entre Pablo Casado i Albert Rivera, que segons el líder de Cs ha de tenir lloc aquesta tarda al Congrés. Sánchez, per la seva banda, ha fet unes declaracions des de Níjar prèvies a l'oferiment de Rivera on ha assegurat que "des del passat 28 d'abril ha defensat que calia constituir un govern progressista que no depengués de forces independentistes" i ha demanat "l'abstenció tècnica del PP i de Cs per facilitar la investidura".

En un llarg comunicat que les fonts del PP han distribuït a la premsa, els populars recorden que Casado ja va anar a La Moncloa al mes de maig "i va oferir a Pedro Sánchez un acord en política fiscal i pressupostària i consensuar una actuació conjunta a Catalunya", i en una reunió posterior a les eleccions municipals va afegir l'oferiment d'un pacte perquè els constitucionalistes governessin Navarra. És a dir, una proposta que recull els tres condicionants que Rivera incorpora ara a la seva fórmula perquè PP i Cs s'abstinguin conjuntament.

Segons el PP, en els seus acords de govern a ajuntaments i CCSS "Pedro Sánchez ja va decidir per la via dels fets" rebutjar aquestes condicions. "A Navarra pactant amb Bildu, en diverses institucions a Catalunya amb els independentistes i als ajuntaments i CCAA amb Podem". A més, segons el PP, a la sessió d'investidura fallida Sánchez "va donar un cop de porta a tots aquests oferiments deixant clar el seu desig de formar un govern progressista i d'esquerres per derogar les mesures del govern del PP". I a l'últim ple del Congrés Sánchez "va tornar a rebutjar la ma estesa de Pablo Casado per arribar a pactes d'Estat".

Per tant, segons el PP, Casado està disposat a reunir-se "tant amb Albert Rivera com amb Pedro Sánchez", però "és Pedro Sánchez qui ha de respondre a Albert Rivera perquè fins ara ha rebutjat totes aquestes propostes del PP".