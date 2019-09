Investiguen la mort d'una jove a València després d'una operació d'augment de pit

A priori una operació senzilla de mamoplàstia, amb una pacient jove i sense suposades patologies. «Havia de ser entrar i sortir del quiròfan, res complicat», relata Christopher. «Reina, ens veiem quan acabi de treballar», li va dir a la seva parella per telèfon just abans de la intervenció mentre descarregava la furgoneta de repartiment. Per desgràcia, aquesta seria l'última vegada que escoltaria la seva veu. Lina Marcela B., de 23 anys i mare d'una nena de tres anys i mig, va patir una parada cardiorespiratòria després de ser sotmesa a l'esmentada cirurgia d'augment de pit. Suposades complicacions després del postoperatori li van provocar danys cerebrals i, després de romandre 16 dies en estat de coma, dilluns passat el seu cor va deixar de bategar.

La seva família no s'explica què va poder fallar en la intervenció quirúrgica, de fet els metges «ens van dir que l'operació havia sortit bé». No obstant això, en sortir del quiròfan va començar a sentir un dolor fort al pit i quan el personal sanitari de l'hospital on va ser operada la jove es va adonar del que passava, aquesta ja portava diversos minuts en aturada cardiorespiratòria. «La van deixar sola, havíem planejat tantes coses junts, i ara ja no hi és, encara no m'ho crec», es lamenta el seu company i pare de la filla de tots dos, que pateix hidrocefàlia, per la qual cosa requereix de cures especials.



El Jutjat d'Instrucció número cinc de València, en funcions de guàrdia quan es va produir la mort de la jove, ha obert una investigació per aclarir els fets. Així, a l'espera d'obtenir els resultats de l'autòpsia, el lletrat de la família de Lina Marcela -en representació de la seva filla i del pare de la nena- està estudiant el cas per emprendre les mesures legals oportunes. De forma paral·lela, el pare de la morta també ha interposat una denúncia al Jutjat d'Instrucció de València per la presumpta negligència mèdica.

L'operació d'augment de pit va anar a càrrec d'una coneguda clínica estètica de València. La intervenció es va realitzar en un centre hospitalari privat de la capital del Túria, que facilita el quiròfan i tots els instrumentals al personal extern de la clínica especialitzada en operacions d'estètica.

La investigació tractarà ara de depurar responsabilitats. Si bé es va cometre algun tipus de negligència durant l'operació o si va ser un descuit del propi personal de l'hospital en deixar sola a la pacient en el postoperatori. «La van auxiliar tard, la manca d'oxigen al cervell ja li havia provocat un 85% de dany cerebral», argumenta Christopher.

Després dels danys causats per aquesta aturada cardiorespiratòria, la jove va ser traslladada a l'Hospital Clínic de València, on ha estat ingressada en estat de coma durant més de dues setmanes. Finalment, el passat dilluns 9 de setembre els metges van confirmar la seva mort i el seu cadàver va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València per realitzar-li la pertinent autòpsia.

Avançar l'operació

Lina Marcela, d'origen colombià i nacionalitzada espanyola, treballava com a netejadora i volia reprendre els seus estudis de Batxillerat, que va haver de deixar de banda després del naixement de la seva filla. Encara que les cures a la seva filla es portaven la major part del pressupost de la parella, resident a València, la jove seguia tenint en ment sotmetre's a una operació de cirurgia per qüestions estètiques. «Des que la conec sempre ha volgut operar-se els pits», assegura el seu xicot, a qui encara li costa referir-s'hi en passat.

Per això, quan li van comunicar a la clínica que tenien un forat per operar-a l'agost, i que li avançaven l'operació que estava inicialment prevista per al gener, Lina no s'ho va pensar dues vegades. La família desconeix si li van realitzar prèviament totes les proves necessàries per a una intervenció quirúrgica d'aquest tipus. De fet, la seva parella sosté que la jove tenia reaccions al·lèrgiques a diferents tipus de medicació. «Era al·lèrgica a gairebé tots els medicaments, se suposa que li haurien d'haver fet proves abans d'operar-la, però ella mai em va comentar que les haguessin fet», recorda. El jutjat requerirà la clínica que acrediti totes les proves preoperatòries suposadament realitzades.