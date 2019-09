Sánchez assegura que l'estat espanyol està preparat per afrontar un Brexit dur

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha enviat un missatge de "tranquil·litat" a la ciutadania i als actors empresarials davant la possibilitat que el Regne Unit surti de la Unió Europea sense acord. "Estem preparats", ha assegurat Sánchez aquest dimecres durant la seva compareixença al ple del Congrés. Sánchez ha argumentat que el pla de contingència que va aprovar el govern espanyol fa uns mesos té una "enorme complexitat" i servirà per "minimitzar" els efectes d'una sortida sense acord. El president de l'executiu espanyol ha constatat que avui dia un Brexit dur ja no és "impensable" sinó que és un "escenari més que probable". Sánchez ha defensat que no es pot renegociar l'acord de sortida del Regne Unit que la UE va negociar amb l'anterior primera ministra britànica, Theresa May, i ha criticat la postura de l'actual 'premier', Boris Johnson.

Sánchez ha afirmat que la UE no pot fer més concessions al Regne nit per molt que desitgi una sortida "endreçada". El president del govern espanyol ha afirmat que l'executiu ha pres les mesures necessàries perquè els drets dels residents de nacionalitat espanyola al Regne Unit estiguin "plenament garantits", així com els dels ciutadans britànics a l'Estat. Sánchez ha dit que es tracta d'una "prioritat absoluta i central".

Tanmateix, ha avisat que per molt que l'Estat hagi fet la seva part per "mitigar" els efectes, que hi hagi garanties també dependrà de l'actuació del Regne Unit. Per això, Sánchez ha recomanat que avaluïn com els pot afectar i prenguin mesures. Sobre la possibilitat que Iberia pugui perdre els drets de vol a la UE, el president de l'executiu ha dit que obtindrà una pròrroga de "diversos mesos" per poder "ajustar el règim de propietat".