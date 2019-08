El govern d'Aragó destitueix el figuerenc Bruno Pérez per les estelades amb espelmes

El nou director general d'Administració Electrònica i Societat de la Informació del Govern d'Aragó, l'informàtic figuerenc Bruno Pérez Juncà, va ser cessat ahir, després que es destapessin unes imatges en què posa al costat d'una bandera independentista catalana formada per espelmes, segons informa El Periódico de Aragón. El mateix mitjà relata que Pérez Junca ha durat poc més de 24 hores en el càrrec, després del seu nomenament dijous en el Consell de Govern i, en conseqüència, de passar a formar part del departament de Ciència, Universitat i Societat del Coneixement encapçalat per Maru Díaz.

Segons explica M. Díaz en l'esmentat rotatiu del Grup Zeta de Prensa Ibérica, Podemos addueix que Pérez no va posar en coneixement al departament «informació rellevant pel que fa a la seva activitat política passada, la qual cosa trenca la confiança que es va dipositar en ell» . A més, van avançar que en els propers dies s'anunciarà des de la conselleria la persona que assumirà el càrrec.

El Periódico de Aragón afegeix que, interrogat sobre si està a favor de la independència de Catalunya, Pérez Junca va preferir no pronunciar-se i ha incidit que «mai ningú» li va preguntar sobre les seves inclinacions polítiques. A més, va recalcar: «El que he fet és a les xarxes, no ho he amagat». Per la seva cessament, aquest perit judicial informàtic es va mostrar «dolgut», ja que va arribar al càrrec «com a professional». De fet, ha assenyalat que el seu fitxatge es va forjar després que Podemos contactés amb ell després de tenir constància del seu treball en convencions tècniques. «A mi m'han vingut a buscar», va recalcar en declaracions que publica El Periódico de Aragón. En aquest sentit, s'ha preguntat si la seva professionalitat depèn de la seva tendència política, alhora que va assegurar que no està afiliat a cap força i que ha impartit cursos de seguretat per a partits de qualsevol signe. «Estic en els jutjats de tot Espanya, el meu millor amic és de Madrid, en tinc d'altres d'Orense ... Ja m'han jutjat», es va lamentar sobre el desenllaç adoptat per Maru Díaz.