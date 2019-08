73 detinguts i 13 ferits en una festa il·legal a Eivissa

La Policia Local de Sant Josep (Eivissa) ha desmantellat una festa il·legal que va començar la matinada d'aquest dissabte a la Torre d'en Rovira i ha detingut a 73 persones.

Segons ha informat l'Ajuntament de Sant Josep, els agents han hagut de fer front a l'actitud "agressiva" d'alguns dels assistents. De fet, diversos agents van resultar ferits, entre ells dos policies de Sant Josep que van patir contusions de caràcter lleu.

Després de rebre l'avís i desplaçar-se al lloc, la Policia va comprovar que hi havia una gran aglomeració de gent amb vehicles amb la música molt alta. Inicialment van establir controls d'accés per impedir que més gent acudís al lloc.

Quan van mirar de parar la festa, els efectius es van topar amb l'actitud violenta dels assistents, unes 200 persones, que van agredir els agents. Un dels policies fins i tot va haver de disparar a l'aire perquè els agressors abandonessin aquesta actitud.

Quan van poder desmantellar la festa, els agents van identificar i van arrestar els qui encara es resistien a la intervenció. També van intervenir un potent equip de so i un generador amb combustible preparat per funcionar durant dies i elements per il·luminar.

Així mateix, es van localitzar fins a 40 vehicles amagats a la zona boscosa i s'hi van trobar gossos, alguns d'ells de raça perillosa.

L'alcalde, Josep Marí Ribas, va destacar la tasca policíal i va rebutjar aquestes festes il·legals perquè "suposen un risc per a les persones, per als qui hi acudeixen i per al patrimoni natural". A més, va lamentar que són una "molèstia per als veïns i turistes".