Polèmica per una piulada del ministeri de Justícia sobre el «paper crucial» d'Espanya en l'alliberament de París

Polèmica a les xarxes per una piulada del ministeri de Justícia sobre el "paper crucial" d'Espanya en l'alliberament de París fa 75 anys gràcies a la tasca dels "soldats espanyols de 'La Nueve'. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha recordat que els veritables herois van ser els "soldats republicans" exiliats de 'La Nueve' i no l'Espanya del dictador Franco. "Lamento haver de precisar que el paper espanyol a la Segona Guerra Mundial fou l'enviament de milers de soldats de la División Azul a lluitar al costat de Hitler. Els soldats republicans de 'La Nueve' continuaven lluitant precisament contra el feixisme i l'Espanya del dictador Franco", ha precisat Torra. No s'ha mossegat tampoc la llengua el diputat d'ERC Gabriel Rufián. "Si aquests soldats espanyols de 'la Nueve' haguessin tornat els haguessin afusellat i enterrat en una cuneta", ha comentat Rufián.





España tuvo un papel crucial en la liberación de @Paris hace 75 años. Los soldados españoles de #LaNueve fueron los primeros en entrar en #París y su contribución a este hecho histórico fue fundamental #LiberationdeParis????@MAECgob @EspanaGlobal @EmbEspFrancia pic.twitter.com/1jxVFFQgfO — Ministerio Justicia (@justiciagob) August 23, 2019

"Com es va fer amb uns altres 100.000 que 80 anys després segueixen allà. Una mica de rigor per favor", ha criticat el portaveu d'ERC. L'exdiputada de la CUP ha afegit cullerada i ha precisat que "mesos després, aquests guerrillers de 'La Nueve' entraven per l'Aran en l'anomenada operació reconquesta d'Espanya per intentar enderrocar la dictadura franquista que els havia portat a l'exili". "Blanquejar la història republicana des de la mentida és allò que fa el ministeri de Justícia", sentenciat Boya. També s'ha mostrat molt consternada l'exalcaldessa de Badalona Dolors Sabater: "Manipulant la història per seguir blanquejant el franquisme i la seva herència viva, per seguir menyspreant i silenciant el republicanisme. Aquesta és una mentida que per ser oficial multiplica la seva gravetat. Exigeix una rectificació immediata", ha conclòs Sabater.