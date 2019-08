Atenen 16 persones després de les turbulències en un avió aterrat a Barajas

Els serveis d'emergències van atendre dimarts passat setze passatgers a l'aeroport de Madrid Barajas per les contusions lleus que van patir a causa de turbulències en el seu vol, procedent de les illes Maurici i que va aterrar a 19.15 h a la capital espanyola.

Els passatgers del vol EVE838, operat per la companyia Evelop, van viure un moment de patiment quan l'avió va caure en picat uns 100 metres, durant 15 segons, tal com han detallat fonts de l'aerolínia.

En concret es va atendre 16 persones, 3 d'elles tripulants i 13 d'elles van ser trasllades pel Samur a hospitals madrilenys amb contusions lleus. Tots els afectats han estat donats d'alta i cap ha requerit quedar hospitalitzat.

Els passatgers ferits no tenien cordat el cinturó de seguretat quan van ocórrer els fets, una turbulència "severa", qualifica l'aerolínia, que defensa a més que en aquell moment hi havia activat el protocol per turbulències lleus i el pilot ho havia comunicat per megafonia.

La turbulència que va fer caure l'avió durant 15 segons es va produir en "aire clar", fet que impedeix ser detectada pel radar i obeeix a condicions climatològiques i no al fet que l'avió tingués errors, expliquen també des d'Evelop.

El succés va tenir lloc 4 hores i 48 minuts després que el vol -de prop de vuit hores- sortís rumb a Madrid i quan aquest sobrevolava Etiòpia.

Segons ha detallat Aena, el comandant va comunicar durant el vol al control aeri la necessitat de tenir "activats a l'aeroport" els serveis d'atenció mèdica.

"L'avió va aterrar, sense novetat, a les 19:15 i va ser estacionat en una posició en remot, per facilitar les tasques d'atenció i no interferir la normal operativa de l'aeroport, on esperaven les assistències mèdiques", afegeix Aena, que remet a la companyia àrea per obtenir més informació.