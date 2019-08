Una nena amb un fort cop al cap espera sis hores a ser atesa a Eivissa

Una nena de dos anys que s'havia colpejat el cap contra una pedra després de caure des d'una altura d'un metre i mig va haver d'esperar fins a sis hores al servei d'Urgències de l'hospital Can Misses per poder ser atesa per un pediatre, explica lla seva mare, que denuncia una manca de recursos humans en el centre sanitari així com una fallada en els protocols d'actuació.

«Aquí alguna cosa ha fallat. No pots tenir a una nena de dos anys, que és encara un nadó, amb el cap obert. Per un tema d'infecció, per un tema d'humanitat si més no. I com pot ser que diguis que t'acaben d'avisar? », Ressalta en referència al fet que quan l'especialista va acudir a atendre-la els hi va dir, segons el seu testimoni:« M'acaben de dir que hi ha una nena que porta aquí més de cinc hores i no l'ha vist ningú ».

Des de l'Ib-Salut expliquen que a la nena se li va fer el triatge [la classificació segons el seu estat] «en quatre minuts» des de la seva arribada i que se la va identificar com a «no urgent». «No tenia vòmits ni marejos i només presentava un tall d'1 centímetre al front», afirma una portaveu, que afegeix que «només calia posar-li una tireta de punts». Però afegeix que la pressió assistencial a Urgències era «molt alta»: «Van arribar diverses ambulàncies a la vegada amb casos greus, i fins que no es va descol·lapsar aquest pic assistencial, no li van donar l'alta», ressalta.

«El pitjor no era la ferida»



La família va arribar a l'hospital a les 21.16 hores del dilluns 12, tal com consta en l'informe mèdic, després que la petita caigués des d'una alçada d'un metre i mig i es copegés el cap contra una pedra. A més del fort impacte, tenia una ferida profunda al front. «El pitjor no era la ferida, sinó que hauria pogut tenir una commoció cerebral; de fet en el diagnòstic diu que tenia un traumatisme cranial », comenta la mare, que considera que el normal en aquests casos hauria estat tenir a la petita en observació per vigilar la seva evolució.

A la nena la van veure a la zona de triatge, com va indicar l'Ib-Salut, on li van posar una gasa i un esparadrap sobre la ferida i tot seguit la van passar a la sala de Pediatria que està a Urgències.

Com allà no hi havia ningú esperant, la família va pensar que el pediatre la veuria ràpidament. Però van començar a passar les hores, relata la dona, que assenyala que en les sis que van estar, «en Urgències pediàtriques no hi havia ningú: ni un zelador, ni un infermer, no vull dir ja un metge».

Com ningú els atenia, relata que «als metges, infermers o zeladors, a qualsevol persona amb una bata» que veien que passava per la sala general d'Urgències no deixaven de dir-los que tenien «una nena amb un forat al cap, que acabava de tenir un cop molt fort, que havia caigut des d'un metre i mig, a la qual no havia vist encara un metge». «'Doncs sí, sí, ara ho diem a dins, ara ho diem dins'. Això ens ho van dir tres o quatre persones, però ningú ens venia a veure ni ens deia res», afegeix.

Quan feia quatre hores, la mare va presentar una reclamació. «Ja em semblava que amb quatre hores havia prou. Em van dir que molt bé, que és el que hem de fer, que estan totalment col·lapsats, que estan desbordadíssims. I sí, la sala d'Urgències genèrica sí que estava plena de gent », explica.

Finalment, dues hores després, es va presentar un metge: «Ai, m'ho acaben de dir, que aquí hi havia una nena», recorda la mare que els va dir. En l'informe mèdic es recull que el diagnòstic és traumatisme cranial amb una ferida d'un centímetre a l'àrea frontal dreta. Després d'explorar-la i curar-li la ferida, li van donar l'alta, a les 03:06 hores ja del dimarts dia 13.

«Per sort ha quedat en un ensurt, però si hagués estat una mica més greu, podria haver-ho estat molt», afirma la mare, que recorda que durant el temps que van estar esperant van arribar tres nens més a Urgències de Pediatria, «un d'ells amb una possible apendicitis ». «Després de nosaltres vaig veure que de seguida agafaven al següent, no sé si llavors van donar un esprint als nens», postil·la.

Ella es mostra indignada pel succeït: «Fallen dues coses: els recursos, per descomptat, que tots sabem que estan mancats de recursos. Però a més, els protocols d'Urgències. Perquè ¿com pot ser que diguis que t'acaben d'avisar? », Es planteja.