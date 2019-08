El govern espanyol retira la candidatura de Nadia Calviño per dirigir el FMI

El govern espanyol ha retirat la candidatura de la ministra d'Economia en funcions, Nadia Calviño, a dirigir el Fons Monetari Internacional (FMI). En un comunicat, la Moncloa argumenta que pren la decisió per afavorir el "consens" entre els països de la Unió Europea per escollir una "candidatura comú" a la direcció de l'organisme.

"Amb aquesta finalitat, anunciem que el govern aposta per aconseguir un acord europeu, sense que la ministra Calviño participi en la següent fase", recull el comunicat. Les mateixes fonts apunten que el govern de Sánchez seguirà treballant per "impulsar la governabilitat dels organismes internacionals" i qualifica "d'honor" que qualsevol dels integrants de l'executiu socialista pugui ser considerat "ara i en el futur una garantia al més alt nivell per al seu funcionament".

Calviño era una de les cinc candidates a succeir Christine Lagarde al capdavant del FMI.