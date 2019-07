El PSOE només planteja ara un acord programàtic amb Podem

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha afirmat aquest dimarts en declaracions a RNE que la seva formació només planteja ara la possibilitat d'assolir un acord programàtic amb Podem, però no un executiu de coalició com el que va negociar de forma infructuosa abans de la investidura. Calvo ha apuntat que el PSOE s'obriria a pactar amb Podem mesures concretes, però després del fiasco de la investidura és "evident" que cal treballar en altres fórmules. Ha insistit que el PSOE busca un equilibri que faci que a investidura i la governabilitat "no depengui dels independentistes" i ha obert la porta al diàleg amb les formacions de la dreta.