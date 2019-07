Sis turistes morts i desenes de ferits pel temporal a Grècia

Almenys sis persones han morit, entre elles dos nens, i desenes han resultat ferides a causa del temporal de vent i pluja que ha afectat aquesta nit passada la península de Calcídica, al nord de Grècia.

El nou ministre de Protecció Ciutadana, Mijalis Jrisojoidis, ha informat que els morts són tots turistes, dos de nacionalitat russa, dos txecs i dos romanesos.

Els turistes russos, un home de 39 anys i el seu fill de dos, van morir per la caiguda d'un arbre a la localitat de Nea Potidea. Els dos romanesos, una dona de 54 anys i un nen de vuit, van morir en desplomar-se el sostre d'una taverna a Nea Playía, lloc també on diverses persones van resultar ferides. A més, el temporal va causar la mort d'un matrimoni de txecs quan un cop de vent va bolcar la caravana on eren. Al vehicle també hi havia el fill i el nét de la parella, que van aconseguir salvar-se.

Les autoritats de salvament busquen un pescador, de 62 anys, que ha estat donat per desaparegut.

El temporal que ha afectat el centre, oest i nord de Grècia ha causat grans destrosses sobretot per arbres arrencats de soca-rel i automòbils bolcats, però també en edificis.