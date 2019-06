Joan Ribó és investit de nou com a alcalde de València

Joan Ribó ha estat investit aquest dissabte com a alcalde de València amb els vots de la seva formació, Compromís, i els del PSPV. Així, les dues formacions, amb 10 i set regidors, respectivament, han aconseguit la majoria absoluta necessària per mantenir-se a l'alcaldia de València. El PP té vuit regidors, Cs sis i Vox 2 a l'Ajuntament de València, on van quedar fora els representants de Podem.