Un jove podria anar 4 anys a la presó per robar tres tangues d'un estenedor

Quatre anys de presó és la condemna a la qual s'enfronta un home de 27 anys, Samuel B.R, que serà jutjat a Valladolid la setmana que ve acusat del robatori de tres tangues en un habitatge de Peñafiel.

El peculiar judici se celebrarà el proper dimarts 11 de juny al Jutjat penal número 3 de la capital, on, amb caràcter provisional, l'acusació pública hi va amb un qualificació en la qual s'imputa un delicte continuat de robatori amb força a la casa habitada i, per això, podria ser condemnat a una pena de quatre anys de presó, segons han informat a Europa Press fonts jurídiques.

A més, la petició inclou la prohibició d'aproximar-se al domicili de la víctima a una distància de 200 metres durant un període de cinc anys, juntament amb l'abonament d'una indemnització per a sufragar el valor de les tres calces, que no han estat recuperades.



«Il·lícit benefici patrimonial»



Els fets objectes de la present causa es remunten a la matinada dels dies 3, 7 i 10 de setembre del 2018, dates en què l'acusat, "amb la intenció d'obtenir un immediat i il·lícit benefici patrimonial", es va dirigir a una habitatge situat a Peñafiel i, després de saltar el mur perimetral de maó i una reixa d'una altura de 1,75 metres que envolta la casa, va accedir a l'interior.

Un cop a la parcel·la, va pujar les escales que donen accés a la primera planta de des del pati-jardí, va entrar al balcó on es trobava l'estenedor i es va apoderar en cada un dels tres dies d'un tanga pertanyent a la filla de la propietària.

No ha transcendit el motiu que va portar l'acusat a buscar el seu botí a l'estenedor de la casa, en lloc d'apoderar-se d'altres efectes molt més lucratius, però sí que la plena identificació de Samuel com a autor dels fets es va produir gràcies a les càmeres de seguretat de l'habitatge en què se'l veu robant les peces íntimes que poden portar-lo ara a passar quatre anys entre reixes.