La DGT apunta a la velocitat com a causa de l'accident de Reyes

El director general de Trànsit en funcions, Pere Navarro, ha confirmat que en l'accident de trànsit en què va perdre la vida aquest dissabte el futbolista José Antonio Reyes, està implicada la velocitat, tot i que no ha especificat a quina velocitat anava en el moment del sinistre.

"Al darrere, és veritat, clar que hi ha la velocitat", ha assegurat Navarro als mitjans sobre l'accident en què va morir el jugador de futbol i un familiar, abans de participar en la presentació del llibre 'La mobilitat a la feina: un repte pendent ', a Madrid.

Si bé no ha especificat de a quina velocitat anava el vehicle que conduïa l'esportista, ja que "s'està acabant de fer la recerca per tenir tots els detalls", per conèixer les causes de la sortida de la via, les voltes que va donar el cotxe o l'incendi que es va produir després. Alguns mitjans han avançat aquests dies que el jugador circulava a 237 km / h, informació que no ha estat confirmada encara oficialment.

Segons ha afegit, la investigació no és "complicada", però ha defensat que encara no se sàpiga més sobre el cas, ja que és millor, al seu parer, assegurar-se el que va passar: "Millor fer-ho bé que fer-ho ràpid".

Navarro ha reconegut que Reyes era "un gran esportista" i la seva mort en un sinistre de trànsit és un "cas visible", però ha recordat que, en el que va d'any, han perdut la vida a la carretera més de 400 persones.

Navarro considera que, en seguretat viària, "el que mata és la velocitat". De fet, durant la seva gestió a la DGT amb el Govern de Sánchez, es va aprovar la baixada de velocitat en carreteres convencionals a 90 km / h. I ha recordat que anar a més de 200 km / h en autovia a Espanya és un delicte.

En aquest sentit, ha defensat la importància dels Sistemes d'Assistència a la Conducció, els anomenats ADAS, que limiten la velocitat en funció de les característiques del tram en els cotxes en què està implantat i el debat està "obert" actualment a la UE.