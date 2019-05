Condemnen a 6 anys i 9 mesos de presó Francisco Correa per les adjudicacions d'Aena a la Gürtel

L'Audiència Nacional ha condemnat a 6 anys i 9 mesos de presó Francisco Correa per les adjudicacions d'Aena a empreses de la Gürtel entre els anys 2000 i 2002. El cap de la trama ja acumula diverses condemnes que sumen més de 63 anys de presó. En aquesta peça separada del cas Gürtel, l'Audiència també condemna a 3 anys i 3 mesos el comptable del Grup Correa José Luis Izquierdo, i a 5 anys l'exdirector de Comunicació d'Aena Ángel López de la Mota i el seu subordinat José María Gavari. La condemna a Correa és per un delicte continuat de prevaricació, frau a les administracions públiques, suborn actiu continuat i falsedat en document mercantil. S'acorda la intervenció del benefici obtingut pels contractes irregulars, que va ascendir a més de 2,2 MEUR.

En el cas de José Luis Izquierdo, els jutges el condemnen per delicte continuat de suborn actiu i falsedat documental, li imposen una multa de 654.000 euros i l'absolen de prevaricació i frau a les administracions públiques.

La sentencia també condemna López de la Mota i Gavari per delictes continuats de prevaricació administrativa, frau a les administracions públiques i continuat de suborn passiu. Se'ls intervindran els regals rebuts per valor de més de 95.000 euros, en el cas del primer, i de 168.000, en el cas del segon. El tribunal els absol del delicte de falsedat documental.

L'Audiència Nacional constata en aquesta sentència com Correa va desplegar una activitat comercial dirigida a l'organització d'esdeveniments relacionats amb la prestació de determinats serveis, fonamentalment dirigits al PP, organitzant actes i campanyes electorals, així com a la contractació amb les administracions públiques.

Correa es posa en contacte amb López de la Mota quan va ser nomenat director de Comunicació d'Aena per "enriquir-se il·lícitament amb càrrec als fons públics, mitjançant contractes celebrats entre Aena i les seves societats amb vulneració de la normativa administrativa", diu la sentència. Els dos es coneixien perquè De la Mota havia treballat al PP.

López de la Mota i Gavari, apunta l'Audiència, van acordar amb Correa o amb subordinats seus que es produís l'adjudicació irregular a les societats del Grup Correa de diferents contractes d'Aena per realitzar diferents esdeveniments o participar en fires. "Tot a canvi d'entregar-los diferents regals durant dos anys, com ara diners en efectiu o prestació de serveis, fonamentalment viatges turístics per a ells i les seves famílies o obres de reforma en els seus habitatges", continua la sentència.

La sala afirma que José Luis Izquierdo, comptable de les empreses del Grup Correa, va ser l'encarregat de gestionar els imports en efectiu i els serveis abonats, registrant, documentant i comptabilitzant totes les quantitats i serveis entregats.

"Actuant de forma concertada, Ángel López de la Mota, amb la directa col·laboració de José María Gavari, va decidir realitzar una sèrie d'actuacions irregulars que permetessin adjudicar els contractes en favor de les societats de Francisco Correa", conclou. En total van ser 22 contractes entre el 2001 i el 2002, com ara el de FITUR 2001 i 2002, Expo Ocio 2002, o el muntatge de estands en fires de Barcelona, Londres, Valladolid i Madrid.

La documentació intervinguda ha permès confirmar el pagament de viatges a Eurodisney, a Menorca o a Tenerife, així com obres en un domicili particular i entregues de diners en efectiu.

Per amagar els expedients de les contractacions, s'utilitzava el procediment de contractació sense publicitat i amb concurrència. López de la Mota va fer memòries "al·legant de forma indeguda i barroera inexistents raons d'urgència per proposar la contractació directa amb concurrència tot i que el seu pressupost de licitació excedia els 150.000 euros", subratlla la sentència.

La sala ha rebutjat aplicar les atenuants de dilacions indegudes (la causa s'ha prolongat 9 anys) i de confessió de Correa.