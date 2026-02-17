Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ENQUESTA | Creieu que s’han de substituir les llambordes de l’avinguda de Perpinyà de Figueres per un altre tipus de paviment?

El mal estat del carrer genera moltes queixes dels veïns i maldecaps a l'Ajuntament pel seu manteniment

Les llambordes de l'avinguda de Perpinyà són una font de problemes

Les llambordes de l'avinguda de Perpinyà són una font de problemes / Santi Coll

Redacció

Redacció

Figueres

L'Ajuntament de Figueres ha hagut d'actuar d'urgència aquests dies per a reparar els nombrosos clots que presenta l'avinguda de Perpinyà. Les pluges han afectat la composició de les històriques llambordes de basalt. La problemàtica fa anys que dura i ara cal decidir el futur del carrer.

Moren cinc joves a Manlleu en l’incendi del traster d’un edifici

L'alerta del meteoròleg Roberto Brasero sobre el canvi radical del temps: "No plourà tant"

Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: "No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català"

ENQUESTA | Creieu que s’han de substituir les llambordes de l’avinguda de Perpinyà de Figueres per un altre tipus de paviment?

El figuerenc Oussama Ouassou suma dues medalles d'esprint en el Campionat de Catalunya

El Govern demana a la fiscalia que investigui Meta, X i TikTok per la "creació i difusió de pornografia infantil"

Què sabem i què no sabem de l’incendi de Manlleu en el qual han mort cinc adolescents

José María Goñi, escriptor: "La vida de la meva àvia és una història de pel·lícula"

