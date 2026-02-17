Figueres
ENQUESTA | Creieu que s’han de substituir les llambordes de l’avinguda de Perpinyà de Figueres per un altre tipus de paviment?
El mal estat del carrer genera moltes queixes dels veïns i maldecaps a l'Ajuntament pel seu manteniment
L'Ajuntament de Figueres ha hagut d'actuar d'urgència aquests dies per a reparar els nombrosos clots que presenta l'avinguda de Perpinyà. Les pluges han afectat la composició de les històriques llambordes de basalt. La problemàtica fa anys que dura i ara cal decidir el futur del carrer.
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- Mercè Donat: 'La gent gran de Cadaqués són un exemple de fortalesa
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Guillem Segura, alcalde de Siurana d'Empordà: "Ens preocupa el creixement del Logis pels impactes ambientals i socials"
- Vull expressar el meu sincer agraïment a tot l’equip de l’Hospital de Figueres per la seva excel·lent professionalitat i dedicació
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Xavi Torres, periodista esportiu: 'La Masia és la principal marca que té el Barça arreu del món