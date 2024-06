ENQUESTA | S'hauria de prohibir fumar a les platges?

Llançà ha presentat la campanya "A la platja no estàs sol". Es tracta d’una campanya per promoure el civisme, la preservació de l’entorn i les platges sense fum al municipi. D'aquesta manera, hi haurà dues platges sense fum, com són la del Port i la de Canyelles. Creus que és una bona iniciativa? S'hauria de prohibir fumar a les platges?