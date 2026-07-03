Jardineria Martí reforça el seu centre
L’empresa de Vila-sacra actualitza la seva imatge exterior, millora l’eficiència de les instal·lacionsi amplia l’oferta amb decoració i una nova àrea per a mascotes en col·laboració amb Gosbi
Jardineria Martí ha fet un nou pas en la seva trajectòria amb l’estrena d’una nova façana al seu garden center de Vila-sacra. La intervenció, feta amb la col·laboració de diferents empreses especialitzades, va més enllà d’una simple millora estètica. És una manera d’actualitzar la imatge d’un espai comercial que no ha deixat d’evolucionar i que vol sorprendre el client abans d’entrar i també un cop és a dins.
L’empresa, nascuda el 1966 i instal·lada a Vila-sacra des de 1973, manté la jardineria com a eix central de la seva activitat. Però amb els anys ha anat ampliant el concepte de garden center. A les plantes, l’arbrat ornamental, els productes fitosanitaris, els adobs i els complements per al jardí, s’hi han incorporat nous espais vinculats a la llar, la decoració, el benestar i la vida a l’aire lliure.
El responsable de Jardineria Martí, Enric Martí, explica que la renovació s’ha fet de mica en mica, convivint amb el dia a dia de l’empresa, però amb una voluntat molt clara: continuar millorant. "Volem continuar sorprenent els nostres clients, actuals i futurs", assenyala. En el cas de la façana, l’objectiu ha estat "donar una imatge més moderna, més unificada i més eficient energèticament". Segons Martí, la intervenció aporta una nova presència visual al conjunt de l’establiment, però també millora el comportament tèrmic de l’edifici.
La nova façana és fruit d’un projecte en què han participat diversos col·laboradors i industrials de la comarca com Niu de Seda i Publimas, de Roses; i de la demarcació: Xavier Costa Arquitectura, d’Olot; Cubiertas y Frigoríficos i Acercat Estructures Metàl·liques, de Fornells de la Selva; i Accés Ràpid-Manusa, de la Bisbal d’Empordà. La seva aportació ha permès donar coherència a la imatge exterior del garden center i reforçar una idea que Jardineria Martí té molt present: créixer sense perdre la seva manera de fer.
Noves seccions
A l’interior, Jardineria Martí també ha reforçat l’espai de decoració, una secció que l’empresa considera estratègica i que encara no havia comunicat de manera específica. L’oferta inclou objectes decoratius, complements per a la llar, testos, jardineres, figures, làmpades i elements pensats tant per a interiors com per a espais exteriors. "Els nostres clients ja saben que disposem d’una gran varietat de plantes i material per a jardins", apunta Martí. "Però, segurament, moltes persones encara no han descobert la nostra àmplia proposta de productes de decoració i complements".
Una altra de les novetats és la secció per a gossos i mascotes, impulsada en col·laboració amb Gosbi. L’acord permet incorporar al garden center productes d’una marca empordanesa especialitzada en alimentació i cura d’animals de companyia, amb una proposta basada en la qualitat, la proximitat i el respecte pel benestar animal. Per a Enric Martí, aquesta línia encaixa amb l’evolució natural de Jardineria Martí: "És producte d’aquí, de qualitat".
La incorporació de l’espai per a mascotes amplia l’experiència de compra i connecta amb un client que entén el jardí, la terrassa o la llar com un espai compartit també amb els animals de companyia. D’aquesta manera, Jardineria Martí consolida un model d’establiment que va més enllà de la venda de plantes i dels serveis de jardineria, i que incorpora noves categories sense perdre la identitat d’empresa familiar arrelada al territori.
La renovació arriba en un moment de continuïtat i transformació. Amb 15.000 metres quadrats d’exposició i venda, Jardineria Martí manté el seu paper com a referent del sector a l’Alt Empordà i reforça la capacitat d’adaptar-se a les noves demandes del mercat. La façana renovada, les noves seccions i la col·laboració amb empreses especialitzades expressen una mateixa voluntat: créixer pas a pas, millorar l’espai i continuar oferint motius perquè els clients hi tornin.
Una empresa amb ànima
Hi ha empreses que, sense fer gaire soroll, acaben formant part del paisatge sentimental de l’Alt Empordà. No només perquè hi són des de fa anys, sinó perquè moltes famílies en són clientes habituals o perquè saben que hi trobaran aquell consell que només dona l’ofici. Jardineria Martí és una d’aquestes històries: propera, familiar i arrelada al territori. Una empresa amb ànima.
Tot comença el 1966 amb Joan Martí Casademont, que va donar forma a un projecte vinculat al món agrícola i a la jardineria. Al seu costat, M. Carmen Palagós Marull va obrir camí també en l’àmbit de la floristeria, mentre l’empresa anava creixent amb aquella barreja de feina discreta, intuïció i hores de treball que defineix tants negocis familiars. Amb el trasllat a Vila-sacra, Jardineria Martí va trobar l’espai per fer-se gran sense perdre la manera de ser.
Després hi arribarien noves generacions i nous noms, com Joan Martí Palagós, M. Teresa Bruñol Simon, Enric Martí i Joan Martí, que han anat sumant noves mirades i energia renovada. El relleu no ha estat una ruptura, sinó una continuïtat natural: mantenir el tracte directe, ampliar l’oferta i entendre que el client continua buscant qualitat, però també confiança.
Sis dècades després, Jardineria Martí manté una virtut que no sempre és fàcil: avançar sense deixar de ser reconeixible. Ha crescut, s’ha renovat i ha incorporat nous espais, però conserva aquella sensació de lloc viu i familiar. Un garden center que forma part de la memòria quotidiana de l’Alt Empordà i que continua mirant endavant amb les arrels ben profundes. I això, en un sector canviant, explica una manera d’entendre l’empresa: créixer pas a pas, escoltant el client i el territori.
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