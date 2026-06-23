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Engel & Völkers, la immobiliària líder de la Costa Brava Nord

Les 5 oficines de la firma consoliden la xarxa immobiliària amb més presència, especialització i facturació del territori

Oficina Engel &amp; Völkers a Peralada.

Oficina Engel & Völkers a Peralada. / Cedida a l'Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

A la privilegiada Costa Brava Nord, des de Portbou fins a Empuriabrava i a tot l’Alt Empordà, Engel & Völkers s’ha consolidat com la immobiliària de referència gràcies a una combinació única de proximitat, especialització, innovació i projecció internacional. Amb cinc oficines estratègicament ubicades a Peralada, Llançà, Cadaqués, Roses i Empuriabrava, la firma disposa avui de la xarxa d’oficines més extensa i especialitzada del territori, convertint-se també en una de les agències amb més volum de facturació del sector immobiliari premium de la zona.

Engel & Völkers forma part d’una de les marques immobiliàries més prestigioses i reconegudes del món en el segment premium, considerada internacionalment un referent absolut en la comercialització de propietats exclusives i diferenciant-se clarament de la majoria de competidors per qualitat de servei, professionalitat i capacitat comercial. Aquesta reputació global aporta als clients una confiança i una visibilitat internacional difícilment comparable.

Especialistes en cada micromercat de la Costa Brava

El lideratge d’Engel & Völkers es basa en un model diferencial: cada oficina està especialitzada en el seu microsector i en el tipus de propietat més representatiu de cada zona. Aquest coneixement profund del territori permet oferir un assessorament molt més precís, personalitzat i eficient.

L’oficina de Peralada està especialitzada en finques rústiques, masies exclusives i propietats vinculades al golf, el vi i la qualitat de vida de l’interior de l’Empordà.

A Roses, l’equip se centra especialment en apartaments amb vista al mar, habitatges familiars i propietats amb alta demanda tant com a primera com a segona residència.

Engel &amp; Völkers Roses

Engel & Völkers Roses / Cedida a l'Empordà

L’oficina d’Empuriabrava és referent en habitatges situats als canals i propietats vinculades al sector nàutic, un mercat únic i molt exclusiu dins la Costa Brava.

Oficina d'Engel &amp; Völkers a Empuriabrava

Oficina Engel & Völkers a Empuriabrava / Cedida a l'Empordà

A Cadaqués, Port de la Selva, Llançà i Colera, Engel & Völkers s’ha posicionat com un dels grans especialistes en vil·les premium i propietats singulars d’alt nivell en alguns dels enclavaments més exclusius i cotitzats del litoral català.

Ofcina d'Engel &amp; Völkers a Llançà

Ofcina d'Engel & Völkers a Llançà / Cedida a l'Empordà

Paral·lelament, la firma també compta amb una forta implantació al mercat residencial de Figueres i entorns, adaptant-se tant a clients residencials com a inversors.

Innovació tecnològica i avantatge competitiu

En els darrers anys, Engel & Völkers ha experimentat un important creixement i una gran evolució tecnològica, reforçant-se amb eines digitals molt avançades en relació amb la resta del sector immobiliari.

La companyia incorpora sistemes tecnològics d’última generació, eines avançades d’anàlisi de mercat, estratègies digitals internacionals, automatització comercial i plataformes de captació global que permeten oferir un servei cada vegada més eficient, professional i precís.

Oficina Engel &amp; Völkers a Cadaqués.

Oficina Engel & Völkers a Cadaqués. / Nuri Busquets Fotografia

Aquesta aposta per la innovació potencia enormement la feina dels seus assessors immobiliaris, que disposen de més informació, més capacitat d’anàlisi i millors eines comercials que gran part de la competència. Això permet anticipar tendències, detectar oportunitats amb més rapidesa i oferir un nivell d’assessorament molt superior, fet que distingeix clarament Engel & Völkers dins el sector premium.

La major xarxa i la major projecció internacional

Amb les seves cinc oficines i un equip multidisciplinari altament qualificat, Engel & Völkers és avui la immobiliària amb més implantació física a la Costa Brava Nord i una de les marques amb més operacions i volum de negoci del territori.

La firma combina aquesta força local amb la potència d’una xarxa internacional amb més de 1.000 oficines arreu del món, facilitant l’accés a compradors i inversors internacionals d’alt poder adquisitiu i oferint una capacitat de comercialització global única per a propietats exclusives.

Un servei immobiliari basat en l’excel·lència

Engel & Völkers basa la seva filosofia en tres pilars fonamentals: competència, exclusivitat i passió. L’objectiu no és només comercialitzar propietats, sinó acompanyar cada client durant tot el procés amb rigor, discreció i excel·lència.

Entre els seus serveis destaquen les valoracions gratuïtes, els estudis de mercat personalitzats, els plans de màrqueting internacional i una atenció multilingüe orientada tant a compradors locals com estrangers.

En un entorn tan singular com la Costa Brava, comptar amb una firma que combina experiència local, especialització per micromercats, lideratge internacional i innovació tecnològica representa avui un avantatge diferencial tant per comprar com per vendre una propietat.

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