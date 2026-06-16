Salut
Els pacients amb tumors cerebrals denuncien la falta d’investigació i de suport emocional
Pacients i familiars s’han reunit a Madrid en el II Workshop Més enllà del diagnòstic, organitzat per ASTUCE Spain, per visibilitzar l’impacte emocional, laboral i mèdic d’una malaltia que transforma vides per complet
Servimedia
Pacients amb tumors cerebrals i familiars s’han reunit a Madrid en el II Workshop Més enllà del diagnòstic, organitzat per ASTUCE Spain, per visibilitzar l’impacte emocional, laboral i mèdic d’una malaltia que transforma vides per complet, i han denunciat la falta d’investigació i de suport emocional.
El diagnòstic d’un tumor cerebral mai arriba sol: és un sisme que sacseja els fonaments de la vida familiar, laboral i emocional de les persones que el pateixen i del seu entorn més proper. Aquest ha estat l’eix central de la taula de pacients celebrada a Madrid i organitzada per ASTUCE Spain, l’Associació de Pacients de Tumors Cerebrals i del Sistema Nerviós Central. A través de quatre històries amb noms propis, la trobada ha posat veu a les emocions, vivències i reivindicacions que fan pacients i familiars de tumors cerebrals.
La diversitat de símptomes sovint retarda un diagnòstic que, quan arriba, sona a sentència. Daniel, de 53 anys i enginyer de telecomunicacions; Alfredo, de 42 anys i programador informàtic, i Rocío, de 52 anys, farmacèutica i cofundadora d’ASTUCE Spain, comparteixen aquesta mateixa experiència: el moment en què un diagnòstic els va canviar la vida per sempre.
A Daniel, una doctora li va fer una abraçada en una consulta mèdica el febrer del 2025. "En aquell moment em vaig dir: això és dolent", va recordar durant la taula de debat. Venia de més de quatre mesos d’un calvari invisible. El seu primer símptoma no va ser un dolor, sinó una depressió sense causa aparent en una vida que ell defineix com a "plena". Després van arribar els dolors d’esquena i de pit, la pèrdua de visió i un primer diagnòstic erroni d’ictus. La realitat final va ser devastadora: un glioblastoma, el tumor cerebral més agressiu i amb pitjor pronòstic. Li van donar una esperança de vida d’un any.
"Un diagnòstic d’aquest tipus és com una bomba que trenca el teu dia a dia. Cau sobre la persona, però arrasa tot el seu entorn: laboral, familiar, amistats", va explicar Andrea Rubio, neuropsicòloga experta en dany cerebral. Ella coneix les dues cares de la moneda, perquè també és la dona d’Alfredo Herrero, que conviu amb un oligodendroglioma des del 2017. Per a Alfredo, el cop va arribar sense avisar: un atac epilèptic, una ambulància i un diagnòstic clar: càncer cerebral. Des d’aleshores, acumula tres operacions en tres hospitals diferents, radioteràpia i quimioteràpia.
A Rocío Hidalgo, cordovesa de 52 anys i mare de família nombrosa, el tumor la va sorprendre en plena covid. Es va desplomar a terra, on la van trobar el seu marit i les seves filles, i després d’entrar a urgències es va enfrontar a una cirurgia de 14 hores. "Arribes a casa i has de dir: ‘tinc càncer’. I els teus fills et pregunten: ‘Mama, et mors?’", relata Rocío, que davant l’adversitat va decidir fundar ASTUCE Spain juntament amb el seu marit, Manuel Meléndez, per ajudar a visibilitzar i acompanyar persones que es troben en la seva mateixa situació.
A més, Rocío va compartir una de les seqüeles amb què conviu: un cansament extrem. "Considero que soc una persona positiva, però des del diagnòstic m’acompanya un esgotament raríssim. Dormo com si fos part del tractament mèdic, però és un cansament en què, per molt que dormis, en un moment determinat se t’acaben les piles".
Assignatures pendents
Els pacients amb tumors cerebrals van coincidir que l’itinerari mèdic que es recorre des de l’aparició dels primers símptomes és ple de sotracs emocionals. Els ponents van coincidir en una denúncia unànime: la falta d’acompanyament emocional en el moment del diagnòstic, la falta d’informació i l’obsolescència d’alguns protocols mèdics.
Daniel va recordar la ràbia que sentia en les primeres visites mèdiques: "Estava enfadat amb els professionals. Sentia que no tenia informació. No és feina d’un cirurgià cuidar les teves emocions, però t’acaben de dir que se t’acaba la vida en qualsevol moment". Avui, Daniel combat el glioblastoma amb la teràpia de camps elèctrics, coneguda com a TTFields, un dispositiu portàtil que porta al cap i que frena la proliferació de les cèl·lules canceroses sense afectar les sanes. Als seus fills els van explicar que és un aparell perquè "el papa no es mori". Davant el desconeixement generalitzat, Daniel confessa que fins i tot, en ocasions, ha hagut d’explicar als mateixos metges en què consisteix el seu tractament.
Aquest tractament, inclòs al Sistema Nacional de Salut l’agost del 2025 per a pacients de nou diagnòstic, representa un canvi de paradigma en oncologia, ja que constitueix una nova modalitat terapèutica basada en principis físics, no farmacològics, que no afegeix toxicitat al sistema i que ha demostrat prolongar la supervivència de pacients amb alguns dels tumors malignes més agressius, com el glioblastoma de Daniel. Els TTFields són l’única teràpia que ha demostrat una millora significativa de la supervivència en els últims 20 anys en pacients amb glioblastoma de nou diagnòstic.
Andrea Rubio va remarcar que els oncòlegs i cirurgians sovint donen per sabuts coneixements que els pacients desconeixen completament. "Amb informació, les vivències canvien. Moltes vegades els professionals tenen un marc de coneixement que donen per fet i assumim que se sobreentén. Però hem de tenir en compte que hi ha desconeixement. Els pacients i les famílies necessitem saber com ens afectarà tot: pronòstic a llarg termini, vida familiar i laboral. En la nostra experiència, és important la sensació de saber que hi ha un equip mèdic que se n’encarrega, això ens dona molta seguretat i calma".
Alfredo Herrero va ser contundent en explicar que cal investigació, escurçar els terminis i actualitzar uns protocols que, en alguns casos, fa dècades que no es revisen. "Vivim en un compte enrere que sentim dia a dia. A la societat i a les empreses ens agradaria transmetre’ls aquest sentiment que tenim i compartim tots. Necessitem hospitals de referència i més consens entre els mateixos clínics".
La taula va finalitzar amb una reivindicació clara: més inversió pública i privada, equitat en els tractaments, suport psicològic des del primer minut de la sospita diagnòstica i, sobretot, empatia i temps per part dels clínics.
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