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Estudio Ipsos

Uno de cada cuatro habitantes de Baleares califica su sistema sanitario como sobresaliente

Baleares también destaca en la valoración de la libre elección sanitaria, obteniendo una nota de 7,1, superior a la media nacional de 6,8

Uno de cada cuatro habitantes de Baleares califica su sistema sanitario como sobresaliente.

Uno de cada cuatro habitantes de Baleares califica su sistema sanitario como sobresaliente. / Servimedia

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Madrid

Un estudio realizado por Ipsos sobre la percepción de la sanidad pública en España revela que Baleares lidera la valoración del sistema sanitario entre los ciudadanos, con una nota media de 7,2, superando ampliamente la media nacional de 6,3. Un 25% de los encuestados en esta comunidad calificó el sistema como sobresaliente, frente al 13% a nivel nacional.

El informe también destaca que Baleares comparte los primeros puestos en valoración de la sanidad pública con comunidades como Madrid, que obtuvo un 19% de calificaciones de excelencia. En contraste, regiones como País Vasco, Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja se sitúan en los niveles más bajos de satisfacción.

El estudio, que evaluó la percepción ciudadana sobre diversos aspectos del sistema sanitario, señala que Baleares sobresale en áreas clave como el trato personal recibido, la atención en consulta y la modernización de los servicios sanitarios. Estas características colocan a la comunidad entre las de mejor calidad asistencial, junto con Madrid.

Baleares también destaca en la valoración de la libre elección sanitaria, obteniendo una nota de 7,1, superior a la media nacional de 6,8. Este resultado sitúa a la región en un grupo destacado junto a comunidades como Madrid y Navarra, que también cuentan con altas puntuaciones en este aspecto, consolidando un modelo que equilibra calidad y capacidad de decisión del paciente.

25% LO VE SOBRESALIENTE

Baleares lidera la percepción positiva de la sanidad pública en España, con un 25% de sus ciudadanos calificando el sistema como sobresaliente. Este porcentaje supera con creces la media nacional, situada en el 13%, y refleja la combinación entre calidad asistencial y satisfacción del usuario. Madrid le sigue con un 19% de valoraciones de excelencia.

A pesar de los buenos resultados de Baleares y otras comunidades como Madrid, el estudio también apunta a los principales retos del sistema sanitario en España. Las listas de espera, mencionadas por el 60% de los encuestados, y las dificultades para conseguir citas, señaladas por el 55%, se mantienen como las principales preocupaciones de los ciudadanos.

El informe muestra que el 63% de los españoles percibe que las listas de espera han empeorado en los últimos dos años. Además, el 42% considera que su comunidad autónoma no está implementando medidas suficientes para reducir estos tiempos, lo que genera descontento en gran parte del país.

No obstante, regiones como Aragón, Murcia, Madrid, País Vasco y Baleares concentran los mayores porcentajes de ciudadanos que sí creen que se están tomando medidas adecuadas para mejorar los tiempos de espera. Esto refuerza la percepción positiva de la sanidad pública en estas comunidades.

UN MODELO REFERENTE EN ESPAÑA

Los resultados del estudio posicionan a Baleares como un referente en la sanidad pública española. La comunidad ha logrado un equilibrio entre la calidad del servicio y la experiencia positiva de los ciudadanos, destacándose en aspectos clave como el trato al paciente y la modernización del sistema.

Notícies relacionades

El estudio, realizado entre el 29 de enero y el 17 de febrero de 2026, se basó en 6.000 entrevistas a ciudadanos mayores de 18 años usuarios de la sanidad pública. El margen de error de la muestra es de ±8,8%.

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