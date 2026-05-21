El 83% dels madrilenys aprova la sanitat pública de la seva comunitat i un 19% li atorga un excel·lent
La lliure elecció sanitària es consolida com un dels principals diferencials del sistema madrileny
Servimedia
La sanitat pública madrilenya manté un ampli suport entre els ciutadans, segons l’estudi realitzat per Ipsos sobre la percepció de la sanitat pública a Espanya. En concret, el 83% dels madrilenys situa la valoració de la sanitat pública a la regió entre l’aprovat i l’excel·lent. De fet, un 19% li atorga la màxima puntuació, per sobre de la mitjana nacional (13%).
La Comunitat de Madrid es posiciona com un dels territoris amb millor valoració del seu sistema mèdic, només per darrere del País Basc (28%) i per davant de Catalunya (22%), en un context en què la sanitat es manté com la segona preocupació dels espanyols (48%) a les seves respectives autonomies, només per darrere de l’habitatge (54%).
El model sanitari madrileny se sustenta en l’alta valoració dels seus professionals i en la capacitat d’elecció per part dels ciutadans. De fet, aspectes com la lliure elecció sanitària, la capacitació dels professionals o el tracte personal rebut se situen entre els elements més ben valorats del sistema sanitari madrileny.
Els resultats mostren que la sanitat madrilenya es recolza en elements molt consolidats, com la confiança en els professionals sanitaris i un model organitzatiu que facilita la capacitat d’elecció, aspectes que influeixen directament en la percepció global del sistema.
En aquest sentit, la directora d’Opinió d’Ipsos, Silvia Bravo, va destacar que la sanitat pública madrilenya manté "un ampli suport entre els ciutadans". "El 83% dels madrilenys atorga avaluacions positives. De fet, un 19% li atorga la màxima puntuació per sobre de la mitjana nacional", va afirmar.
Lliure elecció, model diferencial
En aquest marc, la lliure elecció sanitària es consolida com un dels principals diferencials del model madrileny. L’estudi reflecteix un alt nivell de coneixement i ús de la lliure elecció a la Comunitat de Madrid, molt per sobre de la mitjana nacional.
En Atenció Primària, el 71% dels ciutadans coneix aquest dret i un 46% ja l’exerceix activament, fet que evidencia un elevat grau d’empoderament del pacient, amb una valoració de 7,9. En el cas de la lliure elecció d’especialista, el coneixement se situa en el 48%, mentre que s’exerceix en un 26%, amb una nota també de 7,9. Finalment, el dret a la lliure elecció hospitalària arriba al 56% de coneixement i l’exerceix activament el 27%, amb una qualificació de 8.
Aquesta capacitat d’elecció es tradueix en patrons concrets de preferència entre els ciutadans, amb determinats centres hospitalaris que concentren una demanda més gran dins del sistema. Destaca especialment la Fundación Jiménez Díaz com l’hospital més destacat tant pels madrilenys que han exercit la lliure elecció com per aquells que podrien plantejar-se exercir-la en el futur, seguit de l’Hospital Gregorio Marañón.
Per la seva banda, l’Hospital Universitari Rey Juan Carlos és el tercer hospital preferit pels ciutadans que han exercit la lliure elecció, mentre que La Paz ocuparia la quarta posició com a hospital d’elecció entre els ciutadans que encara no l’han exercida.
Aquests resultats reflecteixen no només el coneixement del dret a triar, sinó també un ús actiu del sistema per part dels ciutadans, que prioritzen factors com la qualitat percebuda, l’experiència prèvia o la reputació dels centres sanitaris a l’hora de prendre decisions sobre la seva atenció.
Millor experiència assistencial
La possibilitat de triar centre o professional té un impacte directe en l’experiència del pacient. Entre els ciutadans que exerceixen el seu dret a la lliure elecció, s’observa una millora significativa en la valoració del servei rebut, especialment en Atenció Especialitzada i Hospitalària, on els nivells d’excel·lència arriben al 32% i al 34%, respectivament.
Aquest comportament reflecteix que la lliure elecció no només és un element diferencial del sistema, sinó també un factor que contribueix a millorar la percepció de qualitat assistencial.
Així, la directora d’Opinió d’Ipsos va apuntar que "la lliure elecció és un dels grans diferencials del model". "Es tracta d’un dret àmpliament conegut pel conjunt dels madrilenys. El seu exercici real està molt per sobre de la mitjana nacional i rep valoracions positives pròximes al notable alt".
Els motius que impulsen els madrilenys a exercir la lliure elecció estan directament relacionats amb la qualitat de l’atenció rebuda. Així, el tracte humà i la personalització (33%) i la rapidesa en l’atenció (31%) se situen com els principals factors que motiven el canvi de centre o professional.
A aquests elements s’hi sumen altres factors com la proximitat, la reputació del centre o la continuïtat del professional, fet que posa de manifest una implicació creixent dels ciutadans en la presa de decisions sobre la seva atenció sanitària.
Suport ciutadà
En conjunt, els resultats reflecteixen un sistema sanitari que manté un alt nivell de suport entre els madrilenys i que es recolza en dos grans pilars: la confiança en els professionals sanitaris i un model organitzatiu que afavoreix la capacitat d’elecció i l’autonomia del pacient.
L’experiència del pacient a Madrid mostra com la combinació entre qualitat assistencial i capacitat d’elecció pot influir de manera positiva en la percepció del sistema sanitari. Aquest equilibri entre organització i atenció és un dels elements que expliquen els nivells de valoració observats a la comunitat.
L’estudi es basa en 6.000 entrevistes a ciutadans majors de 18 anys usuaris de la sanitat pública, realitzades entre el 29 de gener i el 17 de febrer de 2026 a totes les comunitats i ciutats autònomes.
